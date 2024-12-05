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Posted 5 декабря, 06:56

Published 5 декабря, 06:56

Modified 5 декабря, 06:58

Updated 5 декабря, 06:58

В Башкирии двое работников завода провалились с крыши

В Башкирии двое работников завода провалились с крыши

5 декабря 2024, 06:56
Фото: 1MI.
В Сибае в результате инцидента на заводе, двое работников получили тяжелые травмы, сообщает в четверг, 5 декабря, Гострудинспекция РБ.

Как стало известно, 2 декабря на заводе ООО «Уралпромтехсервис» произошел несчастный случай. По данным ведомства, 63-летний штукатур и 38-летний дворник выполняли монтаж трубы в производственном цехе, когда решили подняться на крышу операторской, высота которой составляет около трех метров. По итогу, оба мужчины провалились в помещение, получив тяжелые травмы.

Гострудинспекция Республики Башкортостан приступила к расследованию обстоятельств этого инцидента.

— В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, — сообщают в ведомстве.

Пострадавшие были срочно госпитализированы в Центральную городскую больницу Сибая, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Как ранее сообщал Mkset, в Подмосковье металлический павильон насмерть задавил 22-летнюю девушку из Башкирии.

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