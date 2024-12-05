В Башкирии двое работников завода провалились с крыши

Posted 5 декабря, 06:56
Published 5 декабря, 06:56
Modified 5 декабря, 06:58
Updated 5 декабря, 06:58
Как стало известно, 2 декабря на заводе ООО «Уралпромтехсервис» произошел несчастный случай. По данным ведомства, 63-летний штукатур и 38-летний дворник выполняли монтаж трубы в производственном цехе, когда решили подняться на крышу операторской, высота которой составляет около трех метров. По итогу, оба мужчины провалились в помещение, получив тяжелые травмы.
Гострудинспекция Республики Башкортостан приступила к расследованию обстоятельств этого инцидента.
— В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, — сообщают в ведомстве.
Пострадавшие были срочно госпитализированы в Центральную городскую больницу Сибая, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как ранее сообщал Mkset, в Подмосковье металлический павильон насмерть задавил 22-летнюю девушку из Башкирии.