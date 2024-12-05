mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 12:05

Published 5 декабря, 12:05

Modified 5 декабря, 12:24

Updated 5 декабря, 12:24

Обещанного три года ждут: улицу в Уфе мучают уже четыре года

Обещанного три года ждут: улицу в Уфе мучают уже четыре года

5 декабря 2024, 12:05
Фото: Максим Штурм.
Четыре года идет реконструкция улицы Октябрьской Революции в Уфе. Что сделано и что еще предстоит сделать, в материале Mkset.

Улица Октябрьской Революции раньше именовалась Большой Казанской. Это место, где старинные дома разных эпох и стилей гармонично сочетаются друг с другом. В разное время здесь жили состоятельные люди, элита города. Одно из старейших сохранившихся мест столицы Республики. Раньше при этих домах были открыты мастерские, оружейные и швейные лавки. Это было основным местом народных гуляний. Однако несколько лет она стоит словно после бомбежки. Руководители города меняются, а улица остается бесхозной.

Гордость Башкирии. Заслуженный художник РСФСР Михаил Нестеров описывал в своих дневниках крещенские гуляния на Большой Казанской. Каждый дом улицы — часть истории города. В одном из домов жил директор Эрмитажа Павел Кларк. В 17 веке стояли две церкви, которые сгорели в 1821 году. На их месте был взведен храм по проекту Казанского собора в Санкт- Петербурге. В 1929 году храм закрыли, а в 90-х вернули православной церкви и произвели частичную реконструкцию.

По данным администрации, изменения улицы Октябрьской Революции будет проходит в несколько этапов. Запланированы: реконструкция и благоустройство, сохранение объектов культурного наследия. Здания, представляющие историческую и культурную ценность, будут отреставрированы. Но пока она представляет собой жалкое зрелище. Нет нормальных тротуаров, нет красивых фасадов, ничего нет. Только дорога посередине.

Реконструкция ул. Октябрьской РеволюцииРеконструкция ул. Октябрьской Революции
Реконструкция ул. Октябрьской РеволюцииРеконструкция ул. Октябрьской Революции
Реконструкция ул. Октябрьской РеволюцииРеконструкция ул. Октябрьской Революции
Реконструкция ул. Октябрьской РеволюцииРеконструкция ул. Октябрьской Революции
Реконструкция ул. Октябрьской РеволюцииРеконструкция ул. Октябрьской Революции
Реконструкция ул. Октябрьской РеволюцииРеконструкция ул. Октябрьской Революции
Реконструкция ул. Октябрьской РеволюцииРеконструкция ул. Октябрьской Революции
Реконструкция ул. Октябрьской РеволюцииРеконструкция ул. Октябрьской Революции
Реконструкция ул. Октябрьской Революции. Фото: Максим Штурм

Начало было положено в 2020 году. Тогда была создана Межведомственная координационная рабочая группа по преобразованию ул. Октябрьской Революции г. Уфы.

Активная реконструкция улицы Октябрьской Революции стартовала осенью 2022 года.

С 2023 года начался очередной этап — создание единого прогулочного пространства. Одновременно продолжается реконструкция проезжей и пешеходной части.

Бизнесмены Уфы планируют инвестировать на восстановление домов. Идет замена инженерных сетей, асфальтирование дороги и расширение тротуаров.

Фото: Максим Штурм

Глава Башкирии Радий Хабиров во время прямой линии рассказал о ходе реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе

По словам Радия Хабирова, во время традиционной прямой линии в конце года.

Пешеходную тропу до Монумента Дружбы доведут до ума за 4 года. В ближайшее время, по словам Радия Фаритовича, дома приобретут собственники и начнут вокруг готовить сети. Остановка работ произошла в том числе из-за того, что на одном из участков было обнаружено озеро, которое подпитывается водой. И этот вопрос нужно решать.

 — Это очень хороший проект. Он существенно осветит яркую жизнь Уфы. Проект не ушел из наших программ. Не настолько вопрос стоит не из-за отсутствия финансирования. Этот приоритетный проект лично для меня. Для меня важно, чтобы то, что улицу Октябрьской Революции привели в порядок, было связано с моим именем, — отметил Радий Хабиров.
#Светлана Мирсаева#Общество#Башкирия#Уфа#Реконструкция#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#История Уфы#Глава Башкирии#Реконструкция дороги#История
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика