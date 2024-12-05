Обещанного три года ждут: улицу в Уфе мучают уже четыре года

Улица Октябрьской Революции раньше именовалась Большой Казанской. Это место, где старинные дома разных эпох и стилей гармонично сочетаются друг с другом. В разное время здесь жили состоятельные люди, элита города. Одно из старейших сохранившихся мест столицы Республики. Раньше при этих домах были открыты мастерские, оружейные и швейные лавки. Это было основным местом народных гуляний. Однако несколько лет она стоит словно после бомбежки. Руководители города меняются, а улица остается бесхозной.