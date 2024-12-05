Обещанного три года ждут: улицу в Уфе мучают уже четыре года

Posted 5 декабря, 12:05
Published 5 декабря, 12:05
Modified 5 декабря, 12:24
Updated 5 декабря, 12:24
Улица Октябрьской Революции раньше именовалась Большой Казанской. Это место, где старинные дома разных эпох и стилей гармонично сочетаются друг с другом. В разное время здесь жили состоятельные люди, элита города. Одно из старейших сохранившихся мест столицы Республики. Раньше при этих домах были открыты мастерские, оружейные и швейные лавки. Это было основным местом народных гуляний. Однако несколько лет она стоит словно после бомбежки. Руководители города меняются, а улица остается бесхозной.
Гордость Башкирии. Заслуженный художник РСФСР Михаил Нестеров описывал в своих дневниках крещенские гуляния на Большой Казанской. Каждый дом улицы — часть истории города. В одном из домов жил директор Эрмитажа Павел Кларк. В 17 веке стояли две церкви, которые сгорели в 1821 году. На их месте был взведен храм по проекту Казанского собора в Санкт- Петербурге. В 1929 году храм закрыли, а в 90-х вернули православной церкви и произвели частичную реконструкцию.
По данным администрации, изменения улицы Октябрьской Революции будет проходит в несколько этапов. Запланированы: реконструкция и благоустройство, сохранение объектов культурного наследия. Здания, представляющие историческую и культурную ценность, будут отреставрированы. Но пока она представляет собой жалкое зрелище. Нет нормальных тротуаров, нет красивых фасадов, ничего нет. Только дорога посередине.
Начало было положено в 2020 году. Тогда была создана Межведомственная координационная рабочая группа по преобразованию ул. Октябрьской Революции г. Уфы.
Активная реконструкция улицы Октябрьской Революции стартовала осенью 2022 года.
С 2023 года начался очередной этап — создание единого прогулочного пространства. Одновременно продолжается реконструкция проезжей и пешеходной части.
Бизнесмены Уфы планируют инвестировать на восстановление домов. Идет замена инженерных сетей, асфальтирование дороги и расширение тротуаров.
По словам Радия Хабирова, во время традиционной прямой линии в конце года.
Пешеходную тропу до Монумента Дружбы доведут до ума за 4 года. В ближайшее время, по словам Радия Фаритовича, дома приобретут собственники и начнут вокруг готовить сети. Остановка работ произошла в том числе из-за того, что на одном из участков было обнаружено озеро, которое подпитывается водой. И этот вопрос нужно решать.
— Это очень хороший проект. Он существенно осветит яркую жизнь Уфы. Проект не ушел из наших программ. Не настолько вопрос стоит не из-за отсутствия финансирования. Этот приоритетный проект лично для меня. Для меня важно, чтобы то, что улицу Октябрьской Революции привели в порядок, было связано с моим именем, — отметил Радий Хабиров.