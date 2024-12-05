mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 11:36

Published 5 декабря, 11:36

Modified 5 декабря, 11:44

Updated 5 декабря, 11:44

Уфимцы помогли России своими копейками

Уфимцы помогли России своими копейками

5 декабря 2024, 11:36
Фото: mkset.ru.
За время акции «Монетная неделя» жители Башкортостана сдали более 250 тысяч монет на сумму больше миллиона рублей, сообщил Центробанк в четверг, 5 декабря.

Банк России ранее запускал акцию, призвав россиян опустошить свои копилки, обменяв монетки на бумажные банкноты. Акция помогла вернуть в оборот мелочь, которой так не хватает в общественном транспорте и магазинах.

В Башкирии больше всего сдали «рублевых» монет— 84 тысячи штук, на втором месте оказались «десятки» — 70 тыс, а замыкают тройку двухрублевые монетки — 41 тыс.

Если говорить о стране в целом, то в России банки собрали 45 млн штук монет на сумму ₽186 млн и общим весом почти в 200 тонн.

Банки обменивали железки на банкноты без комиссии, а некоторые даже дарили участникам акции памятные монеты и банкноты. Так что не только кошельки укрепились, но и память о «Монетной неделе» останется.

Если вы не успели поучаствовать в осенней акции, может, стоит заглянуть в свои копилки, подготовив ее к следующей «Монетной неделе»? Не дайте своей мелочи лежать без дела — пусть она порадует и другие кошельки.

Если у вас накопилось много мелочи и вы хотите обменять её на бумажные деньги, вы можете сделать это в любое время, не дожидаясь акции «Монетная неделя. Самый простой способ — обратиться в банк:

  • Позвоните или зайдите в ваше отделение и спросите, принимают ли они монеты и есть ли комиссия за обмен (обычно она составляет 1-5%, но некоторые банки делают это бесплатно).
  • Рассортируйте монеты по номиналам: рубли отдельно, десять копеек отдельно и т. д.
  • Считать моменты самостоятельно не обязательно — этим займется сотрудник банка.

Если в банке вам отказали в обмене, вы можете открыть вклад «до востребования» и положить свои монеты на счёт. Если вы уже клиент банка, просто скажите, чтобы перевели деньги на любой ваш счёт, даже карточный.

Также вы можете предложить обменять монеты на кассах магазинов и ларьков, либо же оплатить какую-нибудь покупку — реакция кассира может быть негативной, однако не принять монетки он не имеет права.

Новогодний стол обойдется уфимцам в ₽9`100
Узнать подробнее

Ранее Mkset подсчитал, в какую сумму обойдется Новогодний стол уфимцам.

Жители Башкирии могут позволить себе полтонны молока
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителям Башкирии сложно откладывать деньгиУфимцев теперь разоряют хлеб и картофельДорого, но стабильно: все о ценах на новогодний деликатес в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Акция#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Банк России#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Карманные деньги#Центробанк#Монетная неделя#Монеты#Новогодний стол#Уфимцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика