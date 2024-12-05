Уфимцы помогли России своими копейками

Posted 5 декабря, 11:36
Published 5 декабря, 11:36
Modified 5 декабря, 11:44
Updated 5 декабря, 11:44
Банк России ранее запускал акцию, призвав россиян опустошить свои копилки, обменяв монетки на бумажные банкноты. Акция помогла вернуть в оборот мелочь, которой так не хватает в общественном транспорте и магазинах.
В Башкирии больше всего сдали «рублевых» монет— 84 тысячи штук, на втором месте оказались «десятки» — 70 тыс, а замыкают тройку двухрублевые монетки — 41 тыс.
Если говорить о стране в целом, то в России банки собрали 45 млн штук монет на сумму ₽186 млн и общим весом почти в 200 тонн.
Банки обменивали железки на банкноты без комиссии, а некоторые даже дарили участникам акции памятные монеты и банкноты. Так что не только кошельки укрепились, но и память о «Монетной неделе» останется.
Если вы не успели поучаствовать в осенней акции, может, стоит заглянуть в свои копилки, подготовив ее к следующей «Монетной неделе»? Не дайте своей мелочи лежать без дела — пусть она порадует и другие кошельки.
Если у вас накопилось много мелочи и вы хотите обменять её на бумажные деньги, вы можете сделать это в любое время, не дожидаясь акции «Монетная неделя. Самый простой способ — обратиться в банк:
Если в банке вам отказали в обмене, вы можете открыть вклад «до востребования» и положить свои монеты на счёт. Если вы уже клиент банка, просто скажите, чтобы перевели деньги на любой ваш счёт, даже карточный.
Также вы можете предложить обменять монеты на кассах магазинов и ларьков, либо же оплатить какую-нибудь покупку — реакция кассира может быть негативной, однако не принять монетки он не имеет права.