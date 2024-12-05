Уфимский парк оставят без Нового года

Posted 5 декабря, 11:14
Published 5 декабря, 11:14
Modified 5 декабря, 11:40
Updated 5 декабря, 11:40
В социальных сетях активно обсуждается вопрос установки ёлки и ледового городка в недавно благоустроенном парке. Локации для отдыха открыли в парке Лесоводов в Уфе в начале декабря. Местные жители из «Зеленой рощи» в чате мэрии выразили надежду, что в их районе появится праздничное украшение, которое создаст атмосферу зимнего волшебства.
— Не плохо было бы и в парке Лесоводов установить ёлочку для жителей «Зелёной рощи». У нас ни ледовых городков, ни ёлок, — пишут уфимцы.
Администрация города быстро отреагировала на этот запрос, сообщив, что установка новогодней ёлки там не планируется.
— Установку новогодней ёлки с ледовым городком в парке им. Лесоводов в сезон 2024-2025 не планируем. Центральная ёлка в Советском районе у Уфимской детской филармонии по проспекту Октября, 33, — прокомментировали в администрации города.
Напомним, что в начале декабря 2024 года в парке имени Лесоводов завершилось благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь здесь есть всё необходимое для отдыха: прогулочные дорожки, детская площадка, полноценный спорткомплекс под открытым небом и новая пикниковая зона. Однако вот новогодней ёлочки, к сожалению, не будет.