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Posted 5 декабря, 11:14

Published 5 декабря, 11:14

Modified 5 декабря, 11:40

Updated 5 декабря, 11:40

Уфимский парк оставят без Нового года

Уфимский парк оставят без Нового года

5 декабря 2024, 11:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Отдых
Жители спального района останутся без новогодней елки в недавно благоустроенном парке Лесоводов, сообщает в четверг, 5 декабря, администрация города.

В социальных сетях активно обсуждается вопрос установки ёлки и ледового городка в недавно благоустроенном парке. Локации для отдыха открыли в парке Лесоводов в Уфе в начале декабря. Местные жители из «Зеленой рощи» в чате мэрии выразили надежду, что в их районе появится праздничное украшение, которое создаст атмосферу зимнего волшебства.

— Не плохо было бы и в парке Лесоводов установить ёлочку для жителей «Зелёной рощи». У нас ни ледовых городков, ни ёлок, — пишут уфимцы.

Администрация города быстро отреагировала на этот запрос, сообщив, что установка новогодней ёлки там не планируется.

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— Установку новогодней ёлки с ледовым городком в парке им. Лесоводов в сезон 2024-2025 не планируем. Центральная ёлка в Советском районе у Уфимской детской филармонии по проспекту Октября, 33, — прокомментировали в администрации города.

Напомним, что в начале декабря 2024 года в парке имени Лесоводов завершилось благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь здесь есть всё необходимое для отдыха: прогулочные дорожки, детская площадка, полноценный спорткомплекс под открытым небом и новая пикниковая зона. Однако вот новогодней ёлочки, к сожалению, не будет.

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