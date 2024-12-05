Уфимский парк оставят без Нового года

Напомним, что в начале декабря 2024 года в парке имени Лесоводов завершилось благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь здесь есть всё необходимое для отдыха: прогулочные дорожки, детская площадка, полноценный спорткомплекс под открытым небом и новая пикниковая зона. Однако вот новогодней ёлочки, к сожалению, не будет.