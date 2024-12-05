Уфимские врачи назвали способ продлить жизнь

Posted 5 декабря, 13:38
Published 5 декабря, 13:38
Modified 5 декабря, 13:49
Updated 5 декабря, 13:49
Так, по мнению экспертов, одними из главных факторов являются такие привычки, как качественный сон и здоровое питание.
Кроме того, значительно на продолжительность жизни влияют контроль веса, поддержание нормальных показателей давления, уровня глюкозы и холестерина.
Продлить жизнь также помогут отказ от курения и увеличение физических нагрузок.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские врачи объяснили опасность сексуального воздержания для женщин.