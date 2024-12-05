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Posted 5 декабря, 13:38

Published 5 декабря, 13:38

Modified 5 декабря, 13:49

Updated 5 декабря, 13:49

Уфимские врачи назвали способ продлить жизнь

Уфимские врачи назвали способ продлить жизнь

5 декабря 2024, 13:38
Фото: 1MI.
Специалисты Госпиталя ветеранов войн в столице Башкирии назвали восемь правил, которые помогут увеличить продолжительность жизни — пишет Ufacitynews в четверг, 5 декабря.

Так, по мнению экспертов, одними из главных факторов являются такие привычки, как качественный сон и здоровое питание.

Кроме того, значительно на продолжительность жизни влияют контроль веса, поддержание нормальных показателей давления, уровня глюкозы и холестерина.

Продлить жизнь также помогут отказ от курения и увеличение физических нагрузок.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские врачи объяснили опасность сексуального воздержания для женщин.

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