Топ-менеджер украл $600`000 в Уфе

Posted 5 декабря, 12:00
Published 5 декабря, 12:00
Modified 5 декабря, 12:16
Updated 5 декабря, 12:16
Предприимчивый менеджер, заключил договор на поставку сжиженного газа на сумму больше ₽12 млн. Получив деньги на счет компании, он не торопился исполнить обязательства перед клиентом. Вместо этого, имея доступ к счету ввиду должности — заместителя руководителя компании — мужчина распорядился деньгами в личных интересах.
Однако на этом герой не остановился: через время топ-менеджер газовой компании похитил ещё $600 000 по уже проверенной схеме.
На суде мошенник не признал свою вину, однако интересно, что он уже находится в местах лишения свободы за подобные схемки. Ввиду новых криминальных эпизодов в деле горе-менеджера, суд приговорил мошенника к 9,5 годам в исправительной колонии в общей сложности и штрафу в ₽250 000.
Ранее Mkset рассказал об уфимском пенсионера, который два года кормил мошенников.