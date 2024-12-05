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Posted 5 декабря, 12:00

Published 5 декабря, 12:00

Modified 5 декабря, 12:16

Updated 5 декабря, 12:16

Топ-менеджер украл $600`000 в Уфе

Топ-менеджер украл $600`000 в Уфе

5 декабря 2024, 12:00
Фото: https://t.me/bashproc
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Уфимец пытался провернуть мошенническую схему на сумму более 50 миллионов рублей — теперь он проведет 9,5 лет за решеткой, сообщила региональная прокуратура в четверг, 5 декабря.

Предприимчивый менеджер, заключил договор на поставку сжиженного газа на сумму больше ₽12 млн. Получив деньги на счет компании, он не торопился исполнить обязательства перед клиентом. Вместо этого, имея доступ к счету ввиду должности — заместителя руководителя компании — мужчина распорядился деньгами в личных интересах.

Однако на этом герой не остановился: через время топ-менеджер газовой компании похитил ещё $600 000 по уже проверенной схеме.

Видео: https://t.me/bashproc
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На суде мошенник не признал свою вину, однако интересно, что он уже находится в местах лишения свободы за подобные схемки. Ввиду новых криминальных эпизодов в деле горе-менеджера, суд приговорил мошенника к 9,5 годам в исправительной колонии в общей сложности и штрафу в ₽250 000.

Ранее Mkset рассказал об уфимском пенсионера, который два года кормил мошенников.

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