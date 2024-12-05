Топ-менеджер украл $600`000 в Уфе

На суде мошенник не признал свою вину, однако интересно, что он уже находится в местах лишения свободы за подобные схемки. Ввиду новых криминальных эпизодов в деле горе-менеджера, суд приговорил мошенника к 9,5 годам в исправительной колонии в общей сложности и штрафу в ₽250 000.