Тоннель Восточного выезда в Уфе обеспечили интернетом

Posted 5 декабря, 07:37
Published 5 декабря, 07:37
Modified 5 декабря, 07:39
Updated 5 декабря, 07:39
Новые базовые станции обеспечивают полное покрытие ключевых узлов новой транспортной развязки, включая мост с эстакадой через реку Уфу, участок скоростной автомобильной дороги с выездом на челябинскую трассу и автодорожный тоннель длиной 1,2 километра. Новые базовые станции построены с учетом перспективного развития инфраструктуры умного города.
Восточный выезд — крупный инфраструктурный объект на территории Башкортостана. Проект имеет большую значимость для развития транспортно-логистического потенциала республики, развития агломерации Уфы на территории Зауфимья, создания современной транспортной инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата. Реализация проекта позволила снизить нагрузку на уличную дорожную сеть и сократила до 10 минут дорогу от центра Уфы до трассы М-5.
— Это не первый наш проект по улучшению связи на главных дорогах республики. Ранее мы расширили покрытие связи на участке региональной автомобильной дороги 80Н-044, протяженностью более 100 километров. До конца года мы запустим еще шесть новых базовых станций на трассе Архангельское — Инзер и станем первым оператором с покрытием на этой сложной, но красивой дороге. Наличие высокоскоростного мобильного интернета в таких местах открывает новые горизонты для внедрения интеллектуальных технологий в сфере транспорта и делает поездки еще комфортнее, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.