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Posted 5 декабря, 07:37

Published 5 декабря, 07:37

Modified 5 декабря, 07:39

Updated 5 декабря, 07:39

Тоннель Восточного выезда в Уфе обеспечили интернетом

Тоннель Восточного выезда в Уфе обеспечили интернетом

5 декабря 2024, 07:37
Фото: МТС.
МТС сообщает о расширении сети в районе Восточного выезда в Уфе. За счет установки нового телеком-оборудования автодорожный тоннель крупного инфраструктурного объекта республики получил бесшовное покрытие устойчивой голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с.

Новые базовые станции обеспечивают полное покрытие ключевых узлов новой транспортной развязки, включая мост с эстакадой через реку Уфу, участок скоростной автомобильной дороги с выездом на челябинскую трассу и автодорожный тоннель длиной 1,2 километра. Новые базовые станции построены с учетом перспективного развития инфраструктуры умного города.

Восточный выезд — крупный инфраструктурный объект на территории Башкортостана. Проект имеет большую значимость для развития транспортно-логистического потенциала республики, развития агломерации Уфы на территории Зауфимья, создания современной транспортной инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата. Реализация проекта позволила снизить нагрузку на уличную дорожную сеть и сократила до 10 минут дорогу от центра Уфы до трассы М-5.

— Это не первый наш проект по улучшению связи на главных дорогах республики. Ранее мы расширили покрытие связи на участке региональной автомобильной дороги 80Н-044, протяженностью более 100 километров. До конца года мы запустим еще шесть новых базовых станций на трассе Архангельское — Инзер и станем первым оператором с покрытием на этой сложной, но красивой дороге. Наличие высокоскоростного мобильного интернета в таких местах открывает новые горизонты для внедрения интеллектуальных технологий в сфере транспорта и делает поездки еще комфортнее, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа#Башкортостан
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