Тоннель Восточного выезда в Уфе обеспечили интернетом

Восточный выезд — крупный инфраструктурный объект на территории Башкортостана. Проект имеет большую значимость для развития транспортно-логистического потенциала республики, развития агломерации Уфы на территории Зауфимья, создания современной транспортной инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата. Реализация проекта позволила снизить нагрузку на уличную дорожную сеть и сократила до 10 минут дорогу от центра Уфы до трассы М-5.