Странные ледяные круги появляются в Башкирии

Posted 5 декабря, 17:53
Published 5 декабря, 17:53
Modified 5 декабря, 19:53
Updated 5 декабря, 19:53
Редкое природное явление засняли жители Хайбуллинского района в Башкирии. Жители деревни Урузбаево увидели идеальный вращающийся ледяной круг на местном водоеме.
На кадрах очевидцев виден гипнотизирующий внимание вращающийся вокруг своей оси идеально ровный круг. Такое явление называется «танцующие льдины», возникает оно из-за вихревого течения.
В комментариях жители делятся подобным явлением на реке Дёма:
На снимках местного жителя видно, что на Деме круги не настолько идеальны, но они явно близятся к совершенной форме круга.
А ранее Mkset сообщал о «танцующих льдинах» в Бурзянском районе. Пользователи Сети удивляются редкому и красивому природному явлению.
— Может это портал в другой мир
— Да, если провалится, точнее в иной мир, — шутят жители Башкирии.
Танцующие льдины — это необычное и завораживающее природное явление, которое можно наблюдать в холодных морях и реках, когда лед начинает ломаться и двигаться под воздействием воды или ветра. Вот несколько интересных фактов про танцующие льдины:
Танцующие льдины также сигнализируют о состоянии окружающей среды. Изменение их поведения в условиях глобального потепления может рассказать о более серьезных изменениях в экосистеме и климате как в местных, так и в глобальных масштабах.