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Posted 5 декабря, 17:53

Published 5 декабря, 17:53

Modified 5 декабря, 19:53

Updated 5 декабря, 19:53

Странные ледяные круги появляются в Башкирии

Странные ледяные круги появляются в Башкирии

5 декабря 2024, 17:53
Фото: Изображение Midjourney.
Танцующие льдины вновь заметили жители Башкирии, пишут в соцсетях в четверг, 5 декабря.

Редкое природное явление засняли жители Хайбуллинского района в Башкирии. Жители деревни Урузбаево увидели идеальный вращающийся ледяной круг на местном водоеме.

Видео: tg/Короче, Уфа.

На кадрах очевидцев виден гипнотизирующий внимание вращающийся вокруг своей оси идеально ровный круг. Такое явление называется «танцующие льдины», возникает оно из-за вихревого течения.

В комментариях жители делятся подобным явлением на реке Дёма:

Фото: tg/Пользователь Maratti

На снимках местного жителя видно, что на Деме круги не настолько идеальны, но они явно близятся к совершенной форме круга.

А ранее Mkset сообщал о «танцующих льдинах» в Бурзянском районе. Пользователи Сети удивляются редкому и красивому природному явлению.

— Может это портал в другой мир
— Да, если провалится, точнее в иной мир, — шутят жители Башкирии.

Танцующие льдины — это необычное и завораживающее природное явление, которое можно наблюдать в холодных морях и реках, когда лед начинает ломаться и двигаться под воздействием воды или ветра. Вот несколько интересных фактов про танцующие льдины:

  • Иногда большие льдины могут сдвигаться или разворачиваться относительно друг друга, создавая впечатляющие фигуры. Когда лед двигается и сталкивается с другими частями, это может вызвать треск и даже небольшие волны — своеобразную «хореографию» океана.
  • В некоторых местах, например, в Гренландии или на Антарктическом полуострове, танцующие льдины прекрасно иллюстрируют эффект изменения климата. Вода под льдом может разжижать его и двигать, что создает динамические и непрерывные изменения в айсбергах и ледниках.
  • На полюсах можно встретить айсберги, которые, словно огромные конструкции природы, также имеют свои «танцевальные» движения. Ветер, течения и солнечное время могут заставлять эти массивы плавно смещаться или поворачиваться, создавая величественное зрелище.
  • В некоторых культурах танцующие льдины стали объектом мифов и легенд. Люди, наблюдая за движением льдов, создавали различные истории о духах и существ, которые «танцуют» на поверхности воды.

Танцующие льдины также сигнализируют о состоянии окружающей среды. Изменение их поведения в условиях глобального потепления может рассказать о более серьезных изменениях в экосистеме и климате как в местных, так и в глобальных масштабах.

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