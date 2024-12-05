Смертельно опасным детским развлечением обеспокоились в Башкирии

Posted 5 декабря, 16:08
Published 5 декабря, 16:08
Modified 5 декабря, 20:07
Updated 5 декабря, 20:07
В местных сообществах Кумертау разлетелась новость об опасном детском развлечении. Дело в том, что в районе «третьей» школы устроили катания с горки на ледянках. Однако проблема заключается в том, что горка ведет прямо на проезжую часть.
Местные жители в соцсетях отмечают, что площадка возле «третьей» школы — давняя боль родителей в Кумертау. Зимой дети занимаются экстремальными катаниями, а в теплое время года ребятишки гоняют мяч прямо на дороге.
В комментариях жители не понимают, почему безопасность детей не заботит местных властей:
— У детей и так нет развлечений. В нашем дворе школу огородили и закрыли доступ на такие покатушки, а ведь это была единственная зимняя радость. Теперь детей штрафами пугают. А горок нет нигде…
— Раньше нам очень повезло, не было машин, могли кататься и играть по дворам, а сейчас пройти-то негде — не то, что поиграть…
— А то пока беда не случилась, а когда случится — будет поздно, — пишут жители в комментариях.
Ранее Mkset сообщил, что прокуратура заинтересовалась школой строгого режима в Башкирии.