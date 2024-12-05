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Posted 5 декабря, 16:08

Published 5 декабря, 16:08

Modified 5 декабря, 20:07

Updated 5 декабря, 20:07

Смертельно опасным детским развлечением обеспокоились в Башкирии

Смертельно опасным детским развлечением обеспокоились в Башкирии

5 декабря 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Кумертау бьют тревогу: дети скатываются с ледяной горки прямо на дорогу, пишут в соцсетях в четверг, 5 декабря.

В местных сообществах Кумертау разлетелась новость об опасном детском развлечении. Дело в том, что в районе «третьей» школы устроили катания с горки на ледянках. Однако проблема заключается в том, что горка ведет прямо на проезжую часть.

Видео: VK/#KumerDetka, Кумертау.

Местные жители в соцсетях отмечают, что площадка возле «третьей» школы — давняя боль родителей в Кумертау. Зимой дети занимаются экстремальными катаниями, а в теплое время года ребятишки гоняют мяч прямо на дороге.

В комментариях жители не понимают, почему безопасность детей не заботит местных властей:

— У детей и так нет развлечений. В нашем дворе школу огородили и закрыли доступ на такие покатушки, а ведь это была единственная зимняя радость. Теперь детей штрафами пугают. А горок нет нигде…
— Раньше нам очень повезло, не было машин, могли кататься и играть по дворам, а сейчас пройти-то негде — не то, что поиграть…
— А то пока беда не случилась, а когда случится — будет поздно, — пишут жители в комментариях.

Ранее Mkset сообщил, что прокуратура заинтересовалась школой строгого режима в Башкирии.

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