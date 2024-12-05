Синоптики сообщили об аномалиях в Уфе на выходных

Posted 5 декабря, 14:35
Published 5 декабря, 14:35
Modified 5 декабря, 14:37
Updated 5 декабря, 14:37
В ночь на пятницу, 6 декабря, пройдёт небольшой снегопад. В некоторых районах образуется гололёд. Ветер — северо-западного и северного направлений, умеренной силы. В тёмное время суток температура воздуха составит -7°C… -12°C в нормальных условиях, при прояснениях будет довольно морозно — столбики термометров опустятся до -17°C, днём температура воздуха поднимется до -5°C… -10°C.
В субботу-воскресенье, 7–8 декабря, по-прежнему без существенных осадков. Ветер — переменных направлений, с северного на южное. Ночью похолодает до -11°C… -16°C, местами и до -18°C… -23°C, днём обещают -7°C… -12°C.
Отметим, что в начале месяца синоптики сообщали об аномально тёплой погоде, однако в конце первой недели декабря показатели вернулись к климатической норме.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии резко стали чаще замечать пеликанов в отдалённых районах Республики.