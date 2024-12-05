Синоптики сообщили об аномалиях в Уфе на выходных

В ночь на пятницу, 6 декабря, пройдёт небольшой снегопад. В некоторых районах образуется гололёд. Ветер — северо-западного и северного направлений, умеренной силы. В тёмное время суток температура воздуха составит -7°C… -12°C в нормальных условиях, при прояснениях будет довольно морозно — столбики термометров опустятся до -17°C, днём температура воздуха поднимется до -5°C… -10°C.