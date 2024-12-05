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Posted 5 декабря, 12:36

Published 5 декабря, 12:36

Modified 5 декабря, 14:48

Updated 5 декабря, 14:48

Побои детей в школе сняли на видео в Башкортостане

Школой строгого режима займется прокуратура в Башкирии

5 декабря 2024, 12:36
Фото: mkset.ru.

Побои детей в школе сняли на видео в Башкортостане

Общественный резонанс и интерес прокуратуры Башкирии вызвали кадры жестокого обращения с детьми в школе в селе Табынское, сообщили в ведомстве в четверг, 5 декабря.

Село Табынское попало в новостные сводки далеко не в лучшем свете. Как пишут инсайдерские телеграм-каналы, сельская школа и детский садик больше похожи не на образовательные, а на исправительные учреждения. Причем — строгого режима.

Видео: tg/Честный репортаж.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как учитель без капли сожаления со всей силы бьет мальчишку по голове линейкой. На следующих кадрах младшеклассник предстает с рассеченным лбом и медицинской повязкой на голове.

Еще одна мамочка поделилась историей, как ее сына не отпустили в туалет во время урока. Когда мальчик больше не смог ждать перемены, он справил нужду прямо в штаны. Когда школьник шел домой в минусовую погоду, он застудил репродуктивные органы на морозе.

Как сообщила анонимная собеседница, детей постоянно унижают и бьют в сельских школе и детском саду. Директором школы и руководителем детсада является один человек, который закрывает глаза на многочисленные жалобы и угрожает отчислением в случае обращения в правоохранительные органы.

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После публикации в соцсетях, жестокими методами воспитания в селе Табынском заинтересовались региональная прокуратура и Следком Башкирии. Правоохранители проверят соблюдение законов о безопасности детей и дадут оценку деятельности руководства образовательных учреждений.

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