Школой строгого режима займется прокуратура в Башкирии

Еще одна мамочка поделилась историей, как ее сына не отпустили в туалет во время урока. Когда мальчик больше не смог ждать перемены, он справил нужду прямо в штаны. Когда школьник шел домой в минусовую погоду, он застудил репродуктивные органы на морозе.