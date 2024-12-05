Школой строгого режима займется прокуратура в Башкирии

Posted 5 декабря, 12:36
Published 5 декабря, 12:36
Modified 5 декабря, 14:48
Updated 5 декабря, 14:48
Село Табынское попало в новостные сводки далеко не в лучшем свете. Как пишут инсайдерские телеграм-каналы, сельская школа и детский садик больше похожи не на образовательные, а на исправительные учреждения. Причем — строгого режима.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как учитель без капли сожаления со всей силы бьет мальчишку по голове линейкой. На следующих кадрах младшеклассник предстает с рассеченным лбом и медицинской повязкой на голове.
Еще одна мамочка поделилась историей, как ее сына не отпустили в туалет во время урока. Когда мальчик больше не смог ждать перемены, он справил нужду прямо в штаны. Когда школьник шел домой в минусовую погоду, он застудил репродуктивные органы на морозе.
Как сообщила анонимная собеседница, детей постоянно унижают и бьют в сельских школе и детском саду. Директором школы и руководителем детсада является один человек, который закрывает глаза на многочисленные жалобы и угрожает отчислением в случае обращения в правоохранительные органы.
После публикации в соцсетях, жестокими методами воспитания в селе Табынском заинтересовались региональная прокуратура и Следком Башкирии. Правоохранители проверят соблюдение законов о безопасности детей и дадут оценку деятельности руководства образовательных учреждений.