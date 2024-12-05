Шампанское, снег и лопата: что вас ждет на даче во время встречи Нового года?

Posted 5 декабря, 09:23
Published 5 декабря, 09:23
Modified 5 декабря, 09:25
Updated 5 декабря, 09:25
Каждый выбирает свое место для празднования Нового года: рестораны, клубы или квартира — стандартные варианты. Но что делать, если хочется чего-то другого? Поездка на дачу становится отличным решением для тех, кто мечтает о снежных пейзажах, уютном вечере у камина и отдыхе в компании друзей.
Зимой дороги могут преподнести неприятные сюрпризы. Даже если вы уверены в своем внедорожнике, стоит захватить лопату — на случай, если снег за ночь сделает подъезд к даче невозможным.
Если транспорта у вас нет, лучше заранее проверить расписание электричек. Электрички редко отменяют, даже в сильные морозы, что делает их надежным вариантом.
Печь на дровах или котел? Если у вас нет центрального отопления, без дров не обойтись. Хорошая новость: кубометр березовых дров стоит от 5000 до 7000 рублей, этого достаточно на несколько дней.
Для тех, кто не хочет возиться с растопкой, подойдет электрический обогреватель, но имейте в виду: если проводка старая, риск перебоев с электричеством увеличивается.
Совет: запланируйте покупку теплых пледов, термосов и свечей. Они создадут уют даже в случае аварийного отключения света.
Многие дачи зимой остаются без водоснабжения. Если на участке нет колодца, придется привезти воду с собой. На семью из четырех человек нужно минимум 20 литров для питья, готовки и элементарной гигиены.
С посудой тоже могут возникнуть проблемы. Чтобы не тащить сервизы, можно использовать качественную пластиковую посуду, которая не только удобна, но и безопасна для детей.
На даче времени на готовку мало, поэтому важно подготовить большую часть блюд дома. Шашлыки отлично дополнят новогодний стол, но их лучше готовить на улице, чтобы дым не проникал в дом. Стоимость маринада для шашлыка начинается от 200 рублей за порцию на 1 кг мяса. Для разогрева горячих блюд захватите микроволновку или мультиварку.
Идея: добавьте к традиционным блюдам что-то оригинальное, например, глинтвейн. На его приготовление уйдет не больше 15 минут, а стоимость ингредиентов составит около 500 рублей.
Плохая связь — типичная проблема дачи. Чтобы не скучать, продумайте развлечения: настольные игры, конкурсы, прогулки на свежем воздухе. На даче важно проводить время вместе. Лыжная прогулка или катание на санях — отличное занятие для всей компании.
Если электричества нет, не забудьте зарядить портативные аккумуляторы и скачать любимые фильмы.
На даче нет мусорных контейнеров, поэтому вывозить отходы придется самостоятельно. Заранее подготовьте большие плотные пакеты. Главное правило дачников: чистота вокруг — залог хороших соседских отношений.
Дача зимой — это не только уют, но и риск нежелательных гостей. Собаки или даже дикие животные могут заглянуть на огонек. Установите фонари с датчиками движения и держите продукты в надежном месте.
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Источник: Ogorod.ru