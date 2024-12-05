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Posted 5 декабря, 09:23

Published 5 декабря, 09:23

Modified 5 декабря, 09:25

Updated 5 декабря, 09:25

Шампанское, снег и лопата: что вас ждет на даче во время Нового года?

Шампанское, снег и лопата: что вас ждет на даче во время встречи Нового года?

5 декабря 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney. Шампанское, снег и лопата: что вас ждет на даче во время Нового года?
Новогодняя ночь на даче — это не только тишина вдали от городской суеты, но и масса нюансов, которые могут испортить праздник, если их не продумать заранее. Как обеспечить уют, приготовить вкусный ужин и не замерзнуть?

Каждый выбирает свое место для празднования Нового года: рестораны, клубы или квартира — стандартные варианты. Но что делать, если хочется чего-то другого? Поездка на дачу становится отличным решением для тех, кто мечтает о снежных пейзажах, уютном вечере у камина и отдыхе в компании друзей.

1. Транспорт: как добраться?

Зимой дороги могут преподнести неприятные сюрпризы. Даже если вы уверены в своем внедорожнике, стоит захватить лопату — на случай, если снег за ночь сделает подъезд к даче невозможным.

Если транспорта у вас нет, лучше заранее проверить расписание электричек. Электрички редко отменяют, даже в сильные морозы, что делает их надежным вариантом.

2. Отопление: согреемся вместе

Печь на дровах или котел? Если у вас нет центрального отопления, без дров не обойтись. Хорошая новость: кубометр березовых дров стоит от 5000 до 7000 рублей, этого достаточно на несколько дней.

Для тех, кто не хочет возиться с растопкой, подойдет электрический обогреватель, но имейте в виду: если проводка старая, риск перебоев с электричеством увеличивается.

Совет: запланируйте покупку теплых пледов, термосов и свечей. Они создадут уют даже в случае аварийного отключения света.

3. Вода и посуда: что взять с собой?

Многие дачи зимой остаются без водоснабжения. Если на участке нет колодца, придется привезти воду с собой. На семью из четырех человек нужно минимум 20 литров для питья, готовки и элементарной гигиены.

С посудой тоже могут возникнуть проблемы. Чтобы не тащить сервизы, можно использовать качественную пластиковую посуду, которая не только удобна, но и безопасна для детей.

Отопление: согреемся вместеОтопление: согреемся вместе
Отопление: согреемся вместе. Фото: Изображение Midjourney

4. Меню: готовим заранее

На даче времени на готовку мало, поэтому важно подготовить большую часть блюд дома. Шашлыки отлично дополнят новогодний стол, но их лучше готовить на улице, чтобы дым не проникал в дом. Стоимость маринада для шашлыка начинается от 200 рублей за порцию на 1 кг мяса. Для разогрева горячих блюд захватите микроволновку или мультиварку.

Идея: добавьте к традиционным блюдам что-то оригинальное, например, глинтвейн. На его приготовление уйдет не больше 15 минут, а стоимость ингредиентов составит около 500 рублей.

5. Развлечения: без интернета, но весело

Плохая связь — типичная проблема дачи. Чтобы не скучать, продумайте развлечения: настольные игры, конкурсы, прогулки на свежем воздухе. На даче важно проводить время вместе. Лыжная прогулка или катание на санях — отличное занятие для всей компании.

Если электричества нет, не забудьте зарядить портативные аккумуляторы и скачать любимые фильмы.

6. Чистота и порядок: после нас хоть… уют

На даче нет мусорных контейнеров, поэтому вывозить отходы придется самостоятельно. Заранее подготовьте большие плотные пакеты. Главное правило дачников: чистота вокруг — залог хороших соседских отношений.

7. Безопасность: кто за дверью?

Дача зимой — это не только уют, но и риск нежелательных гостей. Собаки или даже дикие животные могут заглянуть на огонек. Установите фонари с датчиками движения и держите продукты в надежном месте.

Источник: Ogorod.ru

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