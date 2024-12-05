Шампанское, снег и лопата: что вас ждет на даче во время встречи Нового года?

На даче времени на готовку мало, поэтому важно подготовить большую часть блюд дома. Шашлыки отлично дополнят новогодний стол, но их лучше готовить на улице, чтобы дым не проникал в дом. Стоимость маринада для шашлыка начинается от 200 рублей за порцию на 1 кг мяса. Для разогрева горячих блюд захватите микроволновку или мультиварку.