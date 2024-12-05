Сексуальное воздержание может довести уфимок до остеопороза

Первый визит: Девушкам рекомендуется пройти первое обследование у гинеколога в возрасте 13-15 лет, когда начинается менструация. Это поможет получить информацию о здоровье репродуктивной системы и обеспечить необходимую профилактику.

Раз в год: Для женщин в возрасте от 18 до 65 лет рекомендуется проходить гинекологическое обследование минимум один раз в год. Это включает в себя осмотр, PAP-тест (мазок на цитологию) и, при необходимости, обследования на инфекции, передаваемые половым путем.

Беременные женщины: Если женщина планирует беременность или уже беременна, ей следует посещать гинеколога более регулярно (каждые 4-6 недель). Врач будет контролировать здоровье как матери, так и плода, а также проводить необходимые тесты и анализы.

После 65 лет: Женщинам после 65 лет рекомендуется продолжать регулярные визиты к гинекологу, так как риск различных заболеваний увеличивается в этом возрасте. Обследование может быть реже, но чаще, если есть какие-либо опасения по здоровью.

Специфические ситуации: Важно посещать врача в случае появления любых необычных симптомов, например, болей внизу живота, нерегулярных менструаций, изменений в выделениях или болезненного секса. Также следует обратиться к врачу, если планируется сексуальная активность, чтобы обсудить методы контрацепции и защиту от инфекций.