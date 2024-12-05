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Posted 5 декабря, 13:30

Published 5 декабря, 13:30

Modified 5 декабря, 13:41

Updated 5 декабря, 13:41

Уфимский врач предупредил об опасности сексуального воздержания у женщин

Сексуальное воздержание может довести уфимок до остеопороза

5 декабря 2024, 13:30
Фото: 1MI.

Уфимский врач предупредил об опасности сексуального воздержания у женщин

Уфимский врач-сексолог Артур Салихов рассказал в четверг, 5 декабря, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у женщин из-за сексуального воздержания.

В беседе с UfaTime.ru сексолог Салихов объяснил, что отсутствие интима имеет как плюсы, так и минусы

Основные моменты, на которые следует обратить внимание:

  1. Психоэмоциональное здоровье: Некоторые женщины испытывают стресс и одиночество, если в их личной жизни отсутствует интим. Однако другим наоборот может быть легче без половой жизни.
  2. Гормональный фон: Секс влияет на уровень эстрогена и окситоцина. Регулярные интимные отношения поддерживают нормальный гормональный баланс, а отсутствие половой активности приводит к колебаниям гормонов, что может портить настроение и либидо.
  3. Здоровье половых органов: Если половая жизнь полностью отсутствует, может возникнуть сухость во влагалище, что увеличивает риск инфекций. Регулярные рандеву наоборот, помогают поддерживать хорошую микрофлору.
  4. Риск заболеваний: Отсутствие секса снижает риск инфекций, ведь шансы столкнуться с инфицированным партером очень снижены. Однако могут возникнуть другие проблемы — к примеру, остеопороз от нехватки физической активности.
  5. Физическая активность и кровообращение: Половая жизнь способствует кровообращению, а отсутствие регулярных актов может негативно влиять на циркуляцию крови в области таза.

В общем, нерегулярная половая жизнь сама по себе не представляет опасности для здоровья женщин. При этом все же важно отслеживать эмоциональное и общефизическое состояние женщины, чтобы сохранять баланс между личной жизнью и физическим благополучием.

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Врачи напоминают о важности регулярного и своевременного графика посещения гинеколога для женщин:

  • Первый визит: Девушкам рекомендуется пройти первое обследование у гинеколога в возрасте 13-15 лет, когда начинается менструация. Это поможет получить информацию о здоровье репродуктивной системы и обеспечить необходимую профилактику.
  • Раз в год: Для женщин в возрасте от 18 до 65 лет рекомендуется проходить гинекологическое обследование минимум один раз в год. Это включает в себя осмотр, PAP-тест (мазок на цитологию) и, при необходимости, обследования на инфекции, передаваемые половым путем.
  • Беременные женщины: Если женщина планирует беременность или уже беременна, ей следует посещать гинеколога более регулярно (каждые 4-6 недель). Врач будет контролировать здоровье как матери, так и плода, а также проводить необходимые тесты и анализы.
  • После 65 лет: Женщинам после 65 лет рекомендуется продолжать регулярные визиты к гинекологу, так как риск различных заболеваний увеличивается в этом возрасте. Обследование может быть реже, но чаще, если есть какие-либо опасения по здоровью.
  • Специфические ситуации: Важно посещать врача в случае появления любых необычных симптомов, например, болей внизу живота, нерегулярных менструаций, изменений в выделениях или болезненного секса. Также следует обратиться к врачу, если планируется сексуальная активность, чтобы обсудить методы контрацепции и защиту от инфекций.
  • История болезней: Если у женщины есть история гинекологических заболеваний, таких как миома, эндометриоз или инфекционные заболевания, рекомендуется индивидуально обсуждать с врачом оптимальную частоту визитов.

Регулярные визиты к гинекологу помогают выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях, что способствует более эффективному лечению и профилактике различных заболеваний.

Ранее Mkset рассказал, как не заразиться ВИЧ в общественных местах и при оральных ласках.

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