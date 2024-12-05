Сексуальное воздержание может довести уфимок до остеопороза

Posted 5 декабря, 13:30
Published 5 декабря, 13:30
Modified 5 декабря, 13:41
Updated 5 декабря, 13:41
В беседе с UfaTime.ru сексолог Салихов объяснил, что отсутствие интима имеет как плюсы, так и минусы
В общем, нерегулярная половая жизнь сама по себе не представляет опасности для здоровья женщин. При этом все же важно отслеживать эмоциональное и общефизическое состояние женщины, чтобы сохранять баланс между личной жизнью и физическим благополучием.
Регулярные визиты к гинекологу помогают выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях, что способствует более эффективному лечению и профилактике различных заболеваний.