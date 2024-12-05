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Posted 5 декабря, 20:53

Published 5 декабря, 20:53

Modified 5 декабря, 21:18

Updated 5 декабря, 21:18

Сегодня в Уфе: аномальная погода и индекс «Оливье»

Сегодня в Уфе: аномальная погода и индекс «Оливье»

5 декабря 2024, 20:53
Фото: Олег Котов / Telegram.
Рассказываем всё, что нужно знать к пятнице, 6 декабря.

Погода в Уфе

В Уфе в пятницу, 6 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7°C… -9°C, днем -5°C… -7°C.

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Отключения воды в Уфе

По данным из расписания «Уфаводоканала», в пятницу, 6 декабря, проблем с ЖКХ ни один район города испытывать не должен. В тех частях Уфы, где воду отключали 5 декабря, водоснабжение должны восстановить ранним утром.

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Перекрытия дорог в Уфе

  • До 10 декабря запрещён проезд по улице Мусы Гареева в связи с проведением Международной недели бизнеса. Мероприятие проходят во Дворце борьбы;
  • Половина Шакшинского моста остаётся закрытой до конца декабря 2024 года.
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Салават Юлаев на ₽1000

Банк России продолжает голосование на выбор нового дизайна купюры достоинством ₽1000. На ней должен будет появиться один из знаковых символов Приволжского федерального округа.

Фаворитом к 00:00 6 декабря является скоростной теплоход «Метеор» с 52,5 тыс. голосов, памятник Салавату Юлаеву идёт на втором месте с 48,3 тыс. Ранее мемориал занимал первое место, однако позже ушёл с места фаворита. Тем не менее постепенно отрыв сокращается.

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Индекс «Оливье»

До главного праздника зимы осталось недолго, совсем скоро уфимцы начнут сметать с полок магазинов ингредиенты для короля новогоднего стола — знаменитого салата «Оливье».

Мы решили посчитать, во сколько в среднем обойдутся десять порций угощения, а также насколько оно подорожало с 2023 года.

Мы выяснили, что «зимний салат» по ценам из уфимских магазинов обойдётся в ₽576,43. Это на 20,9% выше, чем в прошлом году.

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Куда сходить в Уфе на выходных

Читайте в материале Mkset, чем занять себя в столице Башкирии в первый уик-энд месяца, 7–8 декабря.

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Как сэкономить на проезде в Башкирии

Щедрая акция государственного перевозчика «Башавтотранс» действует в городах региона до конца декабря 2024 года — напомнили в Минтрансе Республики Башкортостан.

Как сообщал Mkset, в октябре 2024 года в автобусах транспортной компании ввели QR-коды для бесконтактной оплаты проезда. Табличка со штрих-кодом также оснащена NFC-чипом, благодаря которому перевести средства за проезд можно приложив телефон, если устройство имеет соответствующий модуль.

До конца 2024 года пассажиры, оплачивающие проезд перечисленными способами, могут платить на ₽13 меньше, однако уже в январе цены вернутся к прежним. Напомним, сейчас билеты в автобусах «Башавтотранса» стоят ₽41 и ₽34 при оплате картой «Алга».

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