Сегодня в Уфе: аномальная погода и индекс «Оливье»

Posted 5 декабря, 20:53
Published 5 декабря, 20:53
Modified 5 декабря, 21:18
Updated 5 декабря, 21:18
В Уфе в пятницу, 6 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7°C… -9°C, днем -5°C… -7°C.
По данным из расписания «Уфаводоканала», в пятницу, 6 декабря, проблем с ЖКХ ни один район города испытывать не должен. В тех частях Уфы, где воду отключали 5 декабря, водоснабжение должны восстановить ранним утром.
Банк России продолжает голосование на выбор нового дизайна купюры достоинством ₽1000. На ней должен будет появиться один из знаковых символов Приволжского федерального округа.
Фаворитом к 00:00 6 декабря является скоростной теплоход «Метеор» с 52,5 тыс. голосов, памятник Салавату Юлаеву идёт на втором месте с 48,3 тыс. Ранее мемориал занимал первое место, однако позже ушёл с места фаворита. Тем не менее постепенно отрыв сокращается.
До главного праздника зимы осталось недолго, совсем скоро уфимцы начнут сметать с полок магазинов ингредиенты для короля новогоднего стола — знаменитого салата «Оливье».
Мы решили посчитать, во сколько в среднем обойдутся десять порций угощения, а также насколько оно подорожало с 2023 года.
Мы выяснили, что «зимний салат» по ценам из уфимских магазинов обойдётся в ₽576,43. Это на 20,9% выше, чем в прошлом году.
Читайте в материале Mkset, чем занять себя в столице Башкирии в первый уик-энд месяца, 7–8 декабря.
Щедрая акция государственного перевозчика «Башавтотранс» действует в городах региона до конца декабря 2024 года — напомнили в Минтрансе Республики Башкортостан.
Как сообщал Mkset, в октябре 2024 года в автобусах транспортной компании ввели QR-коды для бесконтактной оплаты проезда. Табличка со штрих-кодом также оснащена NFC-чипом, благодаря которому перевести средства за проезд можно приложив телефон, если устройство имеет соответствующий модуль.
До конца 2024 года пассажиры, оплачивающие проезд перечисленными способами, могут платить на ₽13 меньше, однако уже в январе цены вернутся к прежним. Напомним, сейчас билеты в автобусах «Башавтотранса» стоят ₽41 и ₽34 при оплате картой «Алга».