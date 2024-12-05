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Posted 5 декабря, 06:36

Published 5 декабря, 06:36

Modified 5 декабря, 06:38

Updated 5 декабря, 06:38

Салават Юлаев продолжает бороться за место на новой купюре

Салават Юлаев продолжает бороться за место на новой купюре

5 декабря 2024, 06:36
Фото: 1MI.
Памятник Салавату Юлаеву стремительно сокращает отрыв от лидера в голосовании за изображение на новой купюре ₽1000, сообщает в четверг, 5 декабря, сайт Центрального банка России.

Напомним, Центральный банк проводит голосование для выбора изображения на обновленной купюре достоинством в 1000 рублей. В голосовании участвуют 25 значимых объектов Приволжского федерального округа. Среди них также появился уфимский памятник. В начале голосования, которое стартовало 29 ноября, памятник Салавату Юлаеву уверенно занимал первое место. Однако уже на второй день его обошел скоростной теплоход «Метеор», и с тех пор борьба между ними стала напряженной.

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На конец шестого дня голосования у памятника Салавату Юлаеву было 45,4 тысячи голосов, а у «Метеора» — 54 тысячи. Но к седьмому дню (5 декабря) ситуация немного изменилась: количество голосов за уфимскую достопримечательность возросло до 46,5 тысяч, тогда как теплоход набрал 54,3 тысячи. Разрыв между участниками начал стремительно сокращаться.

Как ранее сообщал Mkset, голосование продлится до 12 декабря 2024 года.

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