Салават Юлаев продолжает бороться за место на новой купюре

Напомним, Центральный банк проводит голосование для выбора изображения на обновленной купюре достоинством в 1000 рублей. В голосовании участвуют 25 значимых объектов Приволжского федерального округа. Среди них также появился уфимский памятник. В начале голосования, которое стартовало 29 ноября, памятник Салавату Юлаеву уверенно занимал первое место. Однако уже на второй день его обошел скоростной теплоход «Метеор», и с тех пор борьба между ними стала напряженной.