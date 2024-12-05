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Posted 5 декабря, 07:26

Published 5 декабря, 07:26

Modified 5 декабря, 08:07

Updated 5 декабря, 08:07

Онкобольных обманули с лекарствами в Башкортостане

Россиян с онкологией цинично обманула компания из Башкирии

5 декабря 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.

Онкобольных обманули с лекарствами в Башкортостане

Пациентов онкоцентров обманули на миллионы рублей, обещая излечить «чудо-лекарством» от рака, сообщают телеграм-каналы в четверг, 5 декабря.

На миллионы рублей обманула онкобольных людей компания, зарегистрированная в башкирской деревне Шихан Ишимбайского района Башкортостана. Пептид Т-1 — «чудо-лекарство» — создали сотрудники компания «Живая Земля», обещая смертельно больным людям исцеление от смертельного неизлечимого недуга. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В надежде на выздоровление люди с онкологическими заболеваниями приобретали препараты за бешеные деньги. Многие из них вкладывали последние, кто-то брал в долг. Ведь сумма за одну ампулу в среднем стоила 10 000 рублей. Для полного курса лечения нужно 3-4 ампулы в месяц. Также покупателям предлагали приобретать панацею от рака целыми партиями со скидкой. Многие покупатели отдавали компании сотни тысяч рублей. Спустя время пациенты стали замечать ухудшение состояния. Больные люди обращались в больницы и узнавали, что опухоли увеличились в размере. От мошенников пострадали жители Тывы, Московской и Ленинградской области. Обманутые пациенты направили жалобы в СК России на имя главного прокурора России Александра Бастрыкина.

Деятельность «Живой земли» известна с 2022 года. Основной способ распространения — «сарафанное радио» среди пенсионеров. Все было аналогично стандартной схеме сетевого маркетинга: люди приглашали других покупателей, получая за это деньги.

По данным SHOT, владелец организации Руслан Максютов и автор идеи Геннадий Кошелев вместе с четырьмя сотрудниками организации заработали за год более 99 млн рублей.

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