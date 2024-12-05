Россиян с онкологией цинично обманула компания из Башкирии

В надежде на выздоровление люди с онкологическими заболеваниями приобретали препараты за бешеные деньги. Многие из них вкладывали последние, кто-то брал в долг. Ведь сумма за одну ампулу в среднем стоила 10 000 рублей. Для полного курса лечения нужно 3-4 ампулы в месяц. Также покупателям предлагали приобретать панацею от рака целыми партиями со скидкой. Многие покупатели отдавали компании сотни тысяч рублей. Спустя время пациенты стали замечать ухудшение состояния. Больные люди обращались в больницы и узнавали, что опухоли увеличились в размере. От мошенников пострадали жители Тывы, Московской и Ленинградской области. Обманутые пациенты направили жалобы в СК России на имя главного прокурора России Александра Бастрыкина.