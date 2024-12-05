Реальные морозы угрожают Башкирии

Posted 5 декабря, 07:35
Published 5 декабря, 07:35
Modified 5 декабря, 07:55
Updated 5 декабря, 07:55
Как сообщили синоптики, конец рабочей недели в Башкирии не спешит порадовать хорошей погодой. В четверг, 5 декабря, в Республике ожидается мокрый снег и гололед, а видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров.
В пятницу, 6 декабря, температура воздуха упадет до -18°С ночью, а днём поднимется до -10°С. В выходные в Башкортостан придут настоящие зимние заморозки: ночью температура упадет до -22°С, а днём до -12°С. Однако не стоит отчаиваться: осадков в дни уикенда не ожидается — мороз, в любом случае, лучше, чем мороз и ледяной дождь.
Минтранс Башкирии, тем временем, просить быть особенно осторожными и внимательными. А также ни в коем случае не садиться за руль пьяным.