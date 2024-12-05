Реальные морозы угрожают Башкирии

В пятницу, 6 декабря, температура воздуха упадет до -18°С ночью, а днём поднимется до -10°С. В выходные в Башкортостан придут настоящие зимние заморозки: ночью температура упадет до -22°С, а днём до -12°С. Однако не стоит отчаиваться: осадков в дни уикенда не ожидается — мороз, в любом случае, лучше, чем мороз и ледяной дождь.