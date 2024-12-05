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Posted 5 декабря, 07:35

Published 5 декабря, 07:35

Modified 5 декабря, 07:55

Updated 5 декабря, 07:55

В Башкортостане ждут -22°С

Реальные морозы угрожают Башкирии

5 декабря 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney.

В Башкортостане ждут -22°С

Мокрый снег, гололед и нулевая видимость придут в Башкирию уже в четверг, 5 декабря.

Как сообщили синоптики, конец рабочей недели в Башкирии не спешит порадовать хорошей погодой. В четверг, 5 декабря, в Республике ожидается мокрый снег и гололед, а видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров.

В пятницу, 6 декабря, температура воздуха упадет до -18°С ночью, а днём поднимется до -10°С. В выходные в Башкортостан придут настоящие зимние заморозки: ночью температура упадет до -22°С, а днём до -12°С. Однако не стоит отчаиваться: осадков в дни уикенда не ожидается — мороз, в любом случае, лучше, чем мороз и ледяной дождь.

Минтранс Башкирии, тем временем, просить быть особенно осторожными и внимательными. А также ни в коем случае не садиться за руль пьяным.

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