За беспилотник над Уфой наказали на ₽30`000

Posted 5 декабря, 10:50
Published 5 декабря, 10:50
Modified 5 декабря, 11:11
Updated 5 декабря, 11:11
Житель Советского района Уфы решил поиграть с квадрокоптером, запустив аппарат без предварительного согласования с правоохранителями. Казалось бы безобидное развлечение нарушило Федеральные авиационные правила.
Ространснадзор привлек мужчину к административной ответственности и назначил нарушителю штраф в ₽30 000. Как пояснили в транспортной прокуратуре, запуски бытовых беспилотников без согласования могут создать серьезные проблемы: привести к аварийным ситуациям и навредить здоровью и даже жизни граждан.
К сожалению, последствия игр с квадрокоптером оказались не такими веселыми, как его запуск. Стражи воздушного порядка призывают серьезно отнестись к правилам полетов даже самых безобидных устройств.
Квадрокоптер — это небольшой беспилотный летательный аппарат, который имеет четыре вращающихся механизма для полета. Он управляется дистанционно, обычно с помощью пульта или смартфона. Квадрокоптеры могут использоваться для различных целей: от простого веселья и съемки фото и видео до профессиональных задач, таких как обследование территорий или доставка товаров. Они легкие и маневренные, что делает их популярными среди любителей и профессионалов, в том числе — и не в мирных целях.