За беспилотник над Уфой наказали на ₽30`000

Квадрокоптер — это небольшой беспилотный летательный аппарат, который имеет четыре вращающихся механизма для полета. Он управляется дистанционно, обычно с помощью пульта или смартфона. Квадрокоптеры могут использоваться для различных целей: от простого веселья и съемки фото и видео до профессиональных задач, таких как обследование территорий или доставка товаров. Они легкие и маневренные, что делает их популярными среди любителей и профессионалов, в том числе — и не в мирных целях.