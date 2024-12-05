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Posted 5 декабря, 10:50

Published 5 декабря, 10:50

Modified 5 декабря, 11:11

Updated 5 декабря, 11:11

За беспилотник над Уфой наказали на ₽30`000

За беспилотник над Уфой наказали на ₽30`000

5 декабря 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney.
Транспортная прокуратура оштрафовала уфимца за незаконный запуск квадрокоптера, сообщили в ведомстве в четверг, 5 декабря.

Житель Советского района Уфы решил поиграть с квадрокоптером, запустив аппарат без предварительного согласования с правоохранителями. Казалось бы безобидное развлечение нарушило Федеральные авиационные правила.

Ространснадзор привлек мужчину к административной ответственности и назначил нарушителю штраф в ₽30 000. Как пояснили в транспортной прокуратуре, запуски бытовых беспилотников без согласования могут создать серьезные проблемы: привести к аварийным ситуациям и навредить здоровью и даже жизни граждан.

К сожалению, последствия игр с квадрокоптером оказались не такими веселыми, как его запуск. Стражи воздушного порядка призывают серьезно отнестись к правилам полетов даже самых безобидных устройств.

Квадрокоптер — это небольшой беспилотный летательный аппарат, который имеет четыре вращающихся механизма для полета. Он управляется дистанционно, обычно с помощью пульта или смартфона. Квадрокоптеры могут использоваться для различных целей: от простого веселья и съемки фото и видео до профессиональных задач, таких как обследование территорий или доставка товаров. Они легкие и маневренные, что делает их популярными среди любителей и профессионалов, в том числе — и не в мирных целях.

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