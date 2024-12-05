«Оливье» подорожал в Уфе на 20%

Мы решили посчитать, во сколько в среднем обойдутся десять порций угощения, а также насколько оно подорожало с 2023 года. За основу брались отчёты башкортостанского управления Росстата за последнюю неделю ноября — первую неделю декабря в 2023 и 2024 годах. Цены на маринованные огурцы, горошек и майонез брались с сайта «Сколько стоит», так как статистическое ведомство о стоимости этих продуктов не отчитывается.