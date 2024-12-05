«Оливье» подорожал в Уфе на 20%

Posted 5 декабря, 17:48
Published 5 декабря, 17:48
Modified 5 декабря, 20:02
Updated 5 декабря, 20:02
До главного праздника зимы осталось недолго, совсем скоро уфимцы начнут сметать с полок магазинов ингредиенты для короля новогоднего стола — знаменитого салата «Оливье».
Мы решили посчитать, во сколько в среднем обойдутся десять порций угощения, а также насколько оно подорожало с 2023 года. За основу брались отчёты башкортостанского управления Росстата за последнюю неделю ноября — первую неделю декабря в 2023 и 2024 годах. Цены на маринованные огурцы, горошек и майонез брались с сайта «Сколько стоит», так как статистическое ведомство о стоимости этих продуктов не отчитывается.
Впрочем, стоит помнить, что по мере роста новогоднего ажиотажа цены на «новогодние» продукты, вероятнее всего, будут расти и дальше.
Как было указано ранее, расчёты будут проводиться исходя из граммовок на десять порций салата «Оливье». Рецепт брался с сайта «Еда.ру».
Нам понадобятся следующие ингридиенты:
Таким образом, наш «зимний салат» обойдётся в ₽576,43. Предположим, что это около 2,8 кг.
Энергетическая ценность одной порции салата при расчёте из сырых продуктов составит 417 ккал, 16 г белков, 30 г жиров и 21 г углеводов.
Некоторые, впрочем, предпочитают хлопотам на кухне покупку готовых блюд — посмотрим, во сколько обойдётся такое же количество «Оливье» (2,8 кг), если купить его в магазинах некоторых уфимских сетей (данные взятые с их сайтов).
Не лишним будет сравнить стоимость ингридиентов из выбранного нами рецепта с данными минувшего года. Посмотрим, на сколько процентов выросли цены по сравнению с началом зимы 2023/24.
Теперь укажем данные о динамике цен на продукты, информации о стоимости которых нет у Росстата.
Впрочем, один из ингридиентов, по данным Росстата, к неожиданности, в цене прилично потерял:
По среднему арифметическому, ингридиенты для салата «Оливье» подорожали с декабря 2023 года к декабрю 2024 года на 20,9%.
Перед Новым годом стоимость соуса, являющегося обязательным ингридиентом практически всех праздничных салатов, заметно вырастет.
Так, производитель бренда «Махеевъ» уведомил торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 15 декабря. В зависимости от наименований (21 позиция) речь идёт о росте стоимости в пределах от 2,9% до 10%. Ранее предприятие повышало цены на 18 позиций майонеза в середине ноября. Тогда соус подорожал на 10%.
Как пишет «Коммерсант», компания объяснила такие меры ростом закупочных цен на основные ингридиенты. Это утверждение также поддаётся проверке — по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, подсолнечное масло, главный ингредиент майонеза, год к году подорожало на 40,3%. Сейчас тонна этого продукта стоит ₽103,85 тысячи. Впрочем, производители для майонеза используют рафинированное масло — а оно дороже сырого уже на 10%.
Ранее Mkset рассказывал о том, как новогодний ажиотаж скажется на стоимости красной икры в Уфе и Башкирии.