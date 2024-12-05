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Posted 5 декабря, 17:48

Published 5 декабря, 17:48

Modified 5 декабря, 20:02

Updated 5 декабря, 20:02

«Оливье» подорожал в Уфе на 20%

«Оливье» подорожал в Уфе на 20%

5 декабря 2024, 17:48
Фото: Изображение Midjourney.
Считаем индекс новогоднего салата по ценам из супермаркетов Башкирии и сравниваем стоимость блюда с реалиями декабря 2023 года.

До главного праздника зимы осталось недолго, совсем скоро уфимцы начнут сметать с полок магазинов ингредиенты для короля новогоднего стола — знаменитого салата «Оливье».

Мы решили посчитать, во сколько в среднем обойдутся десять порций угощения, а также насколько оно подорожало с 2023 года. За основу брались отчёты башкортостанского управления Росстата за последнюю неделю ноября — первую неделю декабря в 2023 и 2024 годах. Цены на маринованные огурцы, горошек и майонез брались с сайта «Сколько стоит», так как статистическое ведомство о стоимости этих продуктов не отчитывается.

Впрочем, стоит помнить, что по мере роста новогоднего ажиотажа цены на «новогодние» продукты, вероятнее всего, будут расти и дальше.

Фото: Изображение Midjourney

Индекс «Оливье» — 2024

Как было указано ранее, расчёты будут проводиться исходя из граммовок на десять порций салата «Оливье». Рецепт брался с сайта «Еда.ру».

Нам понадобятся следующие ингридиенты:

  • Картофель, 650 г — ₽29,25 (₽45 за 1 кг);
  • Морковь, 450 г — ₽14,66 (₽32,57 за 1 кг);
  • Маринованные огурцы, 200 г — ₽60 (₽210 за банку в 700 г);
  • Консервированный зелёный горошек, одна банка — ₽110;
  • Куриные яйца, 6 шт — ₽54,37 (₽90,61 за 10 шт);
  • Докторская колбаса, 500 г — ₽244,62 (₽489,23 за 1 кг);
  • Сметана, 100 г — ₽29,85 (₽298,54 за 1 кг);
  • Майонез, 200 г — ₽33,68 (литровая упаковка майонеза в среднем стоит ₽160 — допустим, что вес 1 л стандартного майонеза с жирностью 67% составляет 950 г).

Таким образом, наш «зимний салат» обойдётся в ₽576,43. Предположим, что это около 2,8 кг.

Энергетическая ценность одной порции салата при расчёте из сырых продуктов составит 417 ккал, 16 г белков, 30 г жиров и 21 г углеводов.

Фото: Изображение Midjourney

Некоторые, впрочем, предпочитают хлопотам на кухне покупку готовых блюд — посмотрим, во сколько обойдётся такое же количество «Оливье» (2,8 кг), если купить его в магазинах некоторых уфимских сетей (данные взятые с их сайтов).

  • «Перекрёсток» — ₽2799,86 (₽199,99 за 200 г);
  • «Ашан» — ₽1959,80 (₽104,99 за 150 г);
  • «Пятёрочка» — ₽1666 (₽119 за 200 г);
  • «ВкусВилл» — ₽2940 (₽630 за 600 г);
  • «Лента» — ₽1709,46 (₽610,52 за 1 кг.).

Сколько стоили те же ингридиенты в 2023 году

Не лишним будет сравнить стоимость ингридиентов из выбранного нами рецепта с данными минувшего года. Посмотрим, на сколько процентов выросли цены по сравнению с началом зимы 2023/24.

  • Картофель — на 107,85%;
  • Морковь — на 4,26%;
  • Докторская колбаса — на 11,09%;
  • Сметана — на 18,32%.

Теперь укажем данные о динамике цен на продукты, информации о стоимости которых нет у Росстата.

  • Маринованные огурцы и консервированный зелёный горошек — на 17,5% (отдельных актуальных данных по этим продуктам нет, однако в целом овощные консервы, в том числе упомянутые, за год подорожали за 15-20% по данным «Абзаца»)
  • Майонез — на 5% (данные «Коммерсанта»).

Впрочем, один из ингридиентов, по данным Росстата, к неожиданности, в цене прилично потерял:

  • Куриные яйца — подешевели на 17,24%.

По среднему арифметическому, ингридиенты для салата «Оливье» подорожали с декабря 2023 года к декабрю 2024 года на 20,9%.

Фото: 1MI

Что происходит с ценами на майонез

Перед Новым годом стоимость соуса, являющегося обязательным ингридиентом практически всех праздничных салатов, заметно вырастет.

Так, производитель бренда «Махеевъ» уведомил торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 15 декабря. В зависимости от наименований (21 позиция) речь идёт о росте стоимости в пределах от 2,9% до 10%. Ранее предприятие повышало цены на 18 позиций майонеза в середине ноября. Тогда соус подорожал на 10%.

Как пишет «Коммерсант», компания объяснила такие меры ростом закупочных цен на основные ингридиенты. Это утверждение также поддаётся проверке — по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, подсолнечное масло, главный ингредиент майонеза, год к году подорожало на 40,3%. Сейчас тонна этого продукта стоит ₽103,85 тысячи. Впрочем, производители для майонеза используют рафинированное масло — а оно дороже сырого уже на 10%.

Дорого, но стабильно: все о ценах на новогодний деликатес в Башкирии
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