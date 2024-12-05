Новогодняя сказка или ночной кошмар: что чувствуют ваши собаки под бой курантов?

Posted 5 декабря, 12:18
Published 5 декабря, 12:18
Modified 5 декабря, 12:20
Updated 5 декабря, 12:20
Новый год — время веселья, подарков и уютных встреч с близкими. Но, как отмечают кинологи, для собак этот праздник может стать источником тревоги.
— Для многих питомцев любое торжество с незнакомыми людьми — это повод для стресса. Собаки замечают лишь изменение привычного распорядка: занятый хозяин, суета, лишние шумы. Всё это может стать серьезным испытанием, особенно для пугливых животных, — подчеркивает Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Действительно, собаки не видят разницы между буднями и праздниками так, как люди. Однако они чувствуют изменение ритма жизни и эмоциональный фон дома.
Подготовка к Новому году связана с множеством непривычных для собаки факторов. Украшение дома, редкие прогулки, многочисленные гости, шумные застолья — всё это вносит хаос в жизнь питомца.
Особую тревогу вызывают фейерверки и петарды. Шум и яркие вспышки могут сильно напугать животное.
— Для человека праздничная суета радостна, а для собаки — лишний повод для волнений. Особенно тяжело пугливым питомцам и тем, у кого есть проблемы с поведением, — отмечает эксперт.
Чтобы защитить собаку от стресса, стоит заранее подготовиться.
Создайте укромное место: если в доме планируется вечеринка, оборудуйте тихий уголок, где питомец сможет укрыться от шума. Положите туда любимую подстилку или игрушку.
Избегайте изменений в графике: постарайтесь сохранить привычный распорядок дня: вовремя выгуливайте собаку, находите время для игр и общения.
Предупредите гостей: если в доме много людей, объясните им, как правильно вести себя с собакой. Не позволяйте детям или незнакомцам тревожить животное без необходимости.
Подготовьтесь к салютам: если ваш питомец боится громких звуков, закройте окна и включите тихую музыку, чтобы заглушить шум улицы.
Многие хозяева стараются включить своих питомцев в праздничные традиции.
— Собаки не ждут подарков так, как люди. Для них главное — внимание хозяина, — отмечает кинолог.
Тем не менее, если вы хотите порадовать любимца, выбирайте полезные вещи: лакомства, игрушки, амуницию. Например, качественный непромокаемый комбинезон (цены начинаются от 2000 рублей) станет отличным вариантом.
Важно помнить, что собаке больше понравится совместное времяпрепровождение, чем новый аксессуар. Долгие прогулки, игры или тренировки — это лучший «подарок».
Многие хозяева перекладывают свои эмоции на питомцев. Например, может показаться, что собака грустит без подарка, но это лишь человеческое восприятие.
— Животное ценит заботу и внимание. Угощение или игра важнее костюма снеговика, — подчеркивает Владимир.
Если вы планируете нарядить собаку, убедитесь, что одежда не вызывает дискомфорт. Слишком тесный или жаркий костюм может стать причиной раздражения.
Чтобы праздник прошел без неприятных сюрпризов, важно учитывать потребности питомца. Соблюдайте баланс между весельем и заботой, не забывайте о привычках и комфорте четвероногого друга.
Подготовка к Новому году — это не только украшение елки и составление меню, но и внимание к тем, кто делит с нами дом. Ваша забота поможет собаке пережить праздники легко и спокойно.
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