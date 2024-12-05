Новогодний стол обойдется уфимцам в ₽9`100

Авторы опроса решили выяснить у жителей крупных городов России их бюджет и планы на празднование Нового 2025 года. По данным среза ответа, понятно, что устраивать праздничный ужин собираются далеко не все. Так, каждый четвертый уфимец, или 25% респондентов из Башкирии, праздновать Новый год не станет. Остальные 75% уже решили, как проведут главную ночь года.