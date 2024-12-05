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Posted 5 декабря, 09:39

Published 5 декабря, 09:39

Modified 5 декабря, 10:21

Updated 5 декабря, 10:21

Сколько стоит отметить Новый Год в Уфе в 2024–2025 году

Новогодний стол обойдется уфимцам в ₽9`100

5 декабря 2024, 09:39
Фото: mkset.ru. Сколько стоит отметить Новый Год в Уфе в 2024–2025 году

Уфимцы решили экономить на праздновании Нового года

Жители России рассказали авторам опроса про планируемые затраты на празднование главной ночи года, сообщает в четверг, 5 декабря, рекрутинговый портал SuperJob.
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Авторы опроса решили выяснить у жителей крупных городов России их бюджет и планы на празднование Нового 2025 года. По данным среза ответа, понятно, что устраивать праздничный ужин собираются далеко не все. Так, каждый четвертый уфимец, или 25% респондентов из Башкирии, праздновать Новый год не станет. Остальные 75% уже решили, как проведут главную ночь года.

Чаще всего Новый год в Уфе будут отмечать компаниями от двух до четырех человек. Соберут за новогодним столом 5-10 человек намерены 16% празднующих 31 декабря уфимцев. Большой праздник, более 11 гостей, готовы устроить 8% респондентов. А вот 5% уфимцев будут слушать обращение Владимира Путина и бой кремлевских курантов в гордом одиночестве.

Известен и планируемый бюджет празднования Нового года в Уфе. Большинство ответственных за ужин собираются потратить на угощения и напитки ₽9`100. Это почти на 25% меньше, чем в среднем по России, где средний чек новогоднего ужина составил ₽12`000. У москвичей средний чек выше — ₽14`600. На новогоднее застолье в Санкт-Петербурге готовы выделить в среднем ₽10`800. В регионах планируют потратить около ₽11`600.

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Ранее Mkset выяснил, сколько стоит поздравление от Деда Мороза в Уфе. Чем ближе главная ночь года и чем насыщеннее домашний утренник — тем выше стоимость вызова сезонных аниматоров.

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