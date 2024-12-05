Названы топ-5 мест отдыха состоятельных уфимцев

Последние два направления являются транзитными, до них можно добраться только с пересадкой на другой рейс. Обычно — через Москву или ОАЭ. Интерес к Шри-Ланке и Мальдивам у состоятельных туристов из Уфы обусловлен стремлением к новым впечатлениям и сокращением разницы в ценах на отдых. Шри-Ланка за последние годы заметно подтянула уровень туристического сервиса, а Мальдивы стали для российских туристов далеко не экзотикой, а банальной классикой. Так, на момент выхода этого материала система онлайн-подбора тура в Coral Travel предлагает туры из Уфы на Мальдивы от ₽213 246. Это цена за шесть ночей для двоих в отеле с одной «звездой».