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Posted 5 декабря, 12:03

Published 5 декабря, 12:03

Modified 5 декабря, 12:05

Updated 5 декабря, 12:05

Названы топ-5 мест отдыха состоятельных уфимцев

Названы топ-5 мест отдыха состоятельных уфимцев

5 декабря 2024, 12:03
Фото: mkset.ru.
Жители региона предпочитают пережидать зимние холода на знойных пляжах, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

В числе самых популярных зимних направлений для жителей Уфы в сезон 2024/25 находятся Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы. Об этом сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан. Этой зимой жители Башкортостана смогут отправиться в три популярных пляжных направления с прямыми рейсами из Уфы: Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Таиланд.

Последние два направления являются транзитными, до них можно добраться только с пересадкой на другой рейс. Обычно — через Москву или ОАЭ. Интерес к Шри-Ланке и Мальдивам у состоятельных туристов из Уфы обусловлен стремлением к новым впечатлениям и сокращением разницы в ценах на отдых. Шри-Ланка за последние годы заметно подтянула уровень туристического сервиса, а Мальдивы стали для российских туристов далеко не экзотикой, а банальной классикой. Так, на момент выхода этого материала система онлайн-подбора тура в Coral Travel предлагает туры из Уфы на Мальдивы от ₽213 246. Это цена за шесть ночей для двоих в отеле с одной «звездой».

Эксперты сферы путешествий также подчеркивают, что жители Башкортостана активно интересуются внутренним туризмом, особенно горнолыжными курортами, но чаще организуют такие поездки самостоятельно. Это связано с простотой онлайн-бронирования и отсутствием забот по пересечению границы. Кроме того, здесь не может быть колебаний курса валюты оплаты тура.

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Ранее Mkset представлял обзор цен на туры из Уфы по популярным у российских туристов направлениям. В ходе исследования рынка зимних путешествий было выяснено, что при текущем состоянии курса рубля туризм превратился в развлечение для богатых. Так, найти даже горящий тур на одного с бюджетом до ₽50`000 превращается в невыполнимую миссию. Тем временем, средняя зарплата по региону до отметки в ₽50`000 еще не доросла. Даже у уфимцев средний заработок редко составляет более ₽68`000.

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