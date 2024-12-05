Ледяной дождь сковал Уфу

Как стало известно, на улицах города 5 декабря местами наблюдается ледяной дождь, который приводит к образованию гололеда. По словам специалистов, это явление создает опасность как для пешеходов, так и для водителей. Коммунальные службы Октябрьского района уже начали активную работу по обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов также призвал жителей быть внимательными и следить за состоянием городских территорий.