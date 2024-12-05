Ледяной дождь сковал Уфу

Posted 5 декабря, 09:05
Published 5 декабря, 09:05
Modified 5 декабря, 09:26
Updated 5 декабря, 09:26
Как стало известно, на улицах города 5 декабря местами наблюдается ледяной дождь, который приводит к образованию гололеда. По словам специалистов, это явление создает опасность как для пешеходов, так и для водителей. Коммунальные службы Октябрьского района уже начали активную работу по обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов также призвал жителей быть внимательными и следить за состоянием городских территорий.
— Собственников и арендаторов магазинов, иных торговых точек также призываю обработать антигололедными средствами входные группы. Прошу управляющие компании обратить внимание на свои дворы. Пешеходные зоны — все — должны быть также обработаны реагентами, — пишет Илвир Нурдавлятов.
По прогнозам синоптиков, температура в Уфе 5 декабря наблюдается от −4 до −3°С, также ожидаются осадки в виде снега и слабый ветер. На следующий день в пятницу, 6 декабря, температура опустится до −9…−6°С, а осадков не предсказывается.
Как ранее сообщал Mkset, в выходные (7 и 8 декабря) в Башкортостан придут настоящие зимние морозы — ночью температура упадет до -22°С.