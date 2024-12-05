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Posted 5 декабря, 20:44

Published 5 декабря, 20:44

Modified 5 декабря, 21:23

Updated 5 декабря, 21:23

Уфу ждут насыщенные выходные

Куда сходить в Уфе на выходных

5 декабря 2024, 20:44
Фото: Олег Котов / Telegram.

Уфу ждут насыщенные выходные

Сюжет
Дети
Рассказываем, чем занять себя в столице Башкирии в первый уик-энд первого зимнего месяца, 7–8 декабря.

Куда бесплатно сходить в Уфе

Открытые репетиции Госоркестра Республики Башкортостан

  • Где: ГКЗ «Башкортостан» (Ленина, 50);
  • Когда: 7–8 декабря, 13:45

Запись — по ссылкам.

Кинолекторий «Артерии». День Южноуральской тропы (18+)

  • Где: «Артерия» (проспект Октября, 67/2);
  • Когда: 7 декабря, 13:00.

Куда бесплатно сходить в Уфе с детьми

Детские спектакли

  • Где: Арт-квадрат, вторая сцена;
  • Когда: 7–8 декабря, 11:00.

Игровая программа в Арт-квадрате

  • Где: Арт-квадрат, сквер;
  • Когда: 8 декабря, 15:00

Афиша кинотеатров Уфы

Топ-5 фильмов в прокате кинотеатров столицы Башкирии по популярности у зрителей на основе кассовых сборов:

  • «Любовь советского союза» (исторический, 16+);
  • «Приключения Паддингтона-3» (детектив, 6+);
  • «Зять» (ромком, 16+);
  • «Один день в Стамбуле», (комедия, 16+);
  • «Еретик», (триллер, 18+).

Где сфотографироваться в Уфе

Если искали, как пополнить свой профиль в соцсетях — одной из лучших уфимских локаций с началом снежной погоды будет «Арт-квадрат». Пространство в центре города изобилует большим количеством локаций для прекрасных снимков.

Фото: artkvdrt/Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)
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