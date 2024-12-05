Куда сходить в Уфе на выходных

Куда бесплатно сходить в Уфе
Открытые репетиции Госоркестра Республики Башкортостан
- Где: ГКЗ «Башкортостан» (Ленина, 50);
- Когда: 7–8 декабря, 13:45
Кинолекторий «Артерии». День Южноуральской тропы (18+)
- Где: «Артерия» (проспект Октября, 67/2);
- Когда: 7 декабря, 13:00.
Куда бесплатно сходить в Уфе с детьми
- Где: Арт-квадрат, вторая сцена;
- Когда: 7–8 декабря, 11:00.
Игровая программа в Арт-квадрате
- Где: Арт-квадрат, сквер;
- Когда: 8 декабря, 15:00
Топ-5 фильмов в прокате кинотеатров столицы Башкирии по популярности у зрителей на основе кассовых сборов:
- «Любовь советского союза» (исторический, 16+);
- «Приключения Паддингтона-3» (детектив, 6+);
- «Зять» (ромком, 16+);
- «Один день в Стамбуле», (комедия, 16+);
- «Еретик», (триллер, 18+).
Где сфотографироваться в Уфе
Если искали, как пополнить свой профиль в соцсетях — одной из лучших уфимских локаций с началом снежной погоды будет «Арт-квадрат». Пространство в центре города изобилует большим количеством локаций для прекрасных снимков.