Как гирлянды превращают дом в новогоднюю сказку: топ идей для украшения

Важно учитывать, где будет использоваться гирлянда: в помещении или на улице. Обратите внимание на степень защиты (IP44 или выше для уличных гирлянд). Для ёлок лучше выбирать гибкие нити, которые легко закрепляются на ветвях, а для декора стен — модели в виде сетки или штор.