К 2026 году 9 из 10 банковских запросов клиентов будет решать ИИ

Posted 5 декабря, 11:40
Published 5 декабря, 11:40
Modified 5 декабря, 11:42
Updated 5 декабря, 11:42
По словам Никиты Чугунова, это позволит ускорить обработку запросов и повысить удовлетворенность клиентов. Благодаря ИИ чат-бот стал умнее. В 75% случаев чат-бот понимает клиента без уточнений, определяет сразу два вопроса в одном сообщении, а повторные обращения по той же теме обрабатывает уже более детальными ответами.
— Искусственный интеллект — как ребенок: чтобы воспитать, в него нужно вложить немало сил и знаний. В следующем году мы будем тестировать технологию генеративного ИИ, который будет сам, а не по шаблонам, формировать ответы, максимально приближенные к живой речи. Такие модели максимально перспективны для развития голосовых помощников, цифровых ассистентов и других сервисов. Но искусственный интеллект никогда не заменит сотрудников полностью. Он помогает операторам эффективнее работать с клиентами, а люди продолжают решать сложные и нестандартные задачи, с неизменной человеческой теплотой, — отметил Никита Чугунов.