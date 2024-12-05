К 2026 году 9 из 10 банковских запросов клиентов будет решать ИИ

По словам Никиты Чугунова, это позволит ускорить обработку запросов и повысить удовлетворенность клиентов. Благодаря ИИ чат-бот стал умнее. В 75% случаев чат-бот понимает клиента без уточнений, определяет сразу два вопроса в одном сообщении, а повторные обращения по той же теме обрабатывает уже более детальными ответами.