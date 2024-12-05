Иск «Русала» может повлиять на финансовую устойчивость «Норникеля»

Posted 5 декабря, 18:11
Published 5 декабря, 18:11
Modified 5 декабря, 18:12
Updated 5 декабря, 18:12
Последний утверждает, что условия соглашения акционеров ГМК «Норникель», действовавшего до конца 2022 года, были нарушены, что привело к ущербу для акционеров в результате ряда сделок.
Согласно представленным документам, действия, в которых «Русал» винит руководство «Норникеля», осуществлялись в рамках стратегии, утвержденной в 2017 году, с одобрением всех акционеров, включая «Русал». Ответчики обращают внимание на то, что именно алюминиевый гигант заблокировал множество значительных проектов «Норникеля», и считают обвинения в адрес менеджмента совершенно необоснованными, пишет interfax.ru.
Ранее «Русал» инициировал судебные разбирательства в 2022 и 2023 годах, а в начале 2024 года привлек к делу Романа Абрамовича. Судебные разбирательства были инициированы после завершения соглашения между акционерами «Норникеля», которое гарантировало «Русалу» 60% EBITDA компании. В период действия соглашения, как указано на сайте суда, «Норникель» выплатил свыше $35 млрд дивидендов, из которых более $9 млрд получили акционеры «Русала».
Основные претензии «Русала» касаются продажи непрофильных активов ГМК «Норникель», а также требования отстранить Владимира Потанина от поста руководителя. В обнародованных судом материалах представлена позиция «Интерроса». В частности, ответчики заявляют, что сделки по продаже непрофильных активов, таких как авиакомпания NordStar, были частью стратегии компании по защите от санкций. Более того, условия продажи активов были согласованы с представителями «Русала», которые в тот момент входили в состав совета директоров «Норникеля». Алюминиевый концерн, по утверждению ответчиков, сам высказывал желание выкупить почти 50% акций NordStar по цене, которую впоследствии назвал заниженной в ходе судебного разбирательства.
При этом другие активы, не относящиеся к основной деятельности «Русала», — «Логистик-Центр» и ПСМК — также были реализованы по цене, установленной согласно заключению независимого эксперта, а покупатели этих активов не связаны с Владимиром Потаниным.
В ответ на обвинения со стороны «Русала» компания «Интеррос» подчеркнула, что «Русал» блокировал стратегически важные проекты «Норникеля», включая совместное предприятие с «Русской платиной» по разработке месторождений платиноидов и отмену спин-оффа Быстринского ГОКа в интересах акционеров «Норникеля». По информации, полученной от источника, близкого к «Интерросу», агентство «Интерфакс» сообщает, что «Русал» также мешал осуществлению ключевого экологического проекта «Норникеля» — «Серной программы».