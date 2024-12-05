Иск «Русала» может повлиять на финансовую устойчивость «Норникеля»

Основные претензии «Русала» касаются продажи непрофильных активов ГМК «Норникель», а также требования отстранить Владимира Потанина от поста руководителя. В обнародованных судом материалах представлена позиция «Интерроса». В частности, ответчики заявляют, что сделки по продаже непрофильных активов, таких как авиакомпания NordStar, были частью стратегии компании по защите от санкций. Более того, условия продажи активов были согласованы с представителями «Русала», которые в тот момент входили в состав совета директоров «Норникеля». Алюминиевый концерн, по утверждению ответчиков, сам высказывал желание выкупить почти 50% акций NordStar по цене, которую впоследствии назвал заниженной в ходе судебного разбирательства.