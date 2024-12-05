Иномарка превратилась в фарш из металла после выезда на встречку

Как стало известно, 5 декабря около десяти часов утра на 1292 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск случилось ДТП. Авария унесла жизнь 63-летнего водителя легкового автомобиля «Сузуки SX-4». По предварительным данным, мужчина при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком КамАЗ (манипулятор). Удар был такой силы, что легковушка буквально расплющилась, превратившись в неузнаваемую груду металла.