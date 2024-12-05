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Posted 5 декабря, 11:41

Published 5 декабря, 11:41

Modified 5 декабря, 13:39

Updated 5 декабря, 13:39

Водитель иномарки погиб в Башкортостане

Иномарка превратилась в фарш из металла после выезда на встречку

5 декабря 2024, 11:41
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Водитель иномарки погиб в Башкортостане

В Туймазинском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь водителя легкового автомобиля, сообщает в четверг, 5 декабря, Госавтоинспекция Башкирии.

Как стало известно, 5 декабря около десяти часов утра на 1292 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск случилось ДТП. Авария унесла жизнь 63-летнего водителя легкового автомобиля «Сузуки SX-4». По предварительным данным, мужчина при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком КамАЗ (манипулятор). Удар был такой силы, что легковушка буквально расплющилась, превратившись в неузнаваемую груду металла.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Водитель «Сузуки» получил серьезные травмы и скончался в больнице. Фотографии с места происшествия, опубликованные в сети, иллюстрируют всю картину аварии. Некоторые детали намеренно были отредактированы из-за жутких последствий выезда на встречку.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе машина медиков улетела в кювет.

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