Иномарка превратилась в фарш из металла после выезда на встречку

Posted 5 декабря, 11:41
Published 5 декабря, 11:41
Modified 5 декабря, 13:39
Updated 5 декабря, 13:39
Как стало известно, 5 декабря около десяти часов утра на 1292 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск случилось ДТП. Авария унесла жизнь 63-летнего водителя легкового автомобиля «Сузуки SX-4». По предварительным данным, мужчина при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком КамАЗ (манипулятор). Удар был такой силы, что легковушка буквально расплющилась, превратившись в неузнаваемую груду металла.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Водитель «Сузуки» получил серьезные травмы и скончался в больнице. Фотографии с места происшествия, опубликованные в сети, иллюстрируют всю картину аварии. Некоторые детали намеренно были отредактированы из-за жутких последствий выезда на встречку.