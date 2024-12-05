Глава РЭО Буцаев: Петербургский КПО будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов ежегодно

Posted 5 декабря, 06:37
Published 5 декабря, 06:37
Modified 5 декабря, 06:37
Updated 5 декабря, 06:37
По словам возглавляющего ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на сегодняшний день ведется активное строительство комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для обеспечения потребностей Северной столицы и региона в целом. Как сообщает karelinform.ru, такие инфраструктурные проекты планируется построить и запустить в работу в ближайшие три года. При этом Российский экологический оператор возьмет на себя обязательства по оказанию необходимой методологической поддержки и предоставлению финансирования на льготных условиях.
Проектная мощность обработки на новом предприятии будет достигать 600 тысяч тонн в год, утилизации — 120 тысяч тонн в год, компостирования — 200 тысяч тонн в год. Уже составлена проектно-сметная документация, пройдена государственная экологическая экспертиза. В скором времени планируется проведение государственной экспертизы, а в 2027 году объект должен заработать.
Кроме КПО «Новоселки» в городе уже функционирует комплекс по переработке отходов «Волхонка», постройка которого велась с привлечением средств Российского экологического оператора в виде льготных займов. В планах также остается возведение КПО «Островский» и еще двух объектов на территории Ленинградской области.
«Отрасль обращения с отходами сейчас развивается наиболее динамично. Благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным центром и ППК „РЭО“ мы продолжаем создавать современные комплексы по переработке отходов. Новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Мы понимаем, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, использования передовых технологий, создания экономики замкнутого цикла», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.