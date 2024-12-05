Глава РЭО Буцаев: Петербургский КПО будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов ежегодно

По словам возглавляющего ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на сегодняшний день ведется активное строительство комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для обеспечения потребностей Северной столицы и региона в целом. Как сообщает karelinform.ru, такие инфраструктурные проекты планируется построить и запустить в работу в ближайшие три года. При этом Российский экологический оператор возьмет на себя обязательства по оказанию необходимой методологической поддержки и предоставлению финансирования на льготных условиях.