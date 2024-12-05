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Posted 5 декабря, 06:37

Published 5 декабря, 06:37

Modified 5 декабря, 06:37

Updated 5 декабря, 06:37

Глава РЭО Буцаев: Петербургский КПО будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов ежегодно

Глава РЭО Буцаев: Петербургский КПО будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов ежегодно

5 декабря 2024, 06:37
Фото: 1MI.
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников организовали рабочую встречу, на которой главной темой для обсуждения стал проект комплекса по обращению с отходами «Новоселки» мощностью 600 тысяч тонн в год.

По словам возглавляющего ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на сегодняшний день ведется активное строительство комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для обеспечения потребностей Северной столицы и региона в целом. Как сообщает karelinform.ru, такие инфраструктурные проекты планируется построить и запустить в работу в ближайшие три года. При этом Российский экологический оператор возьмет на себя обязательства по оказанию необходимой методологической поддержки и предоставлению финансирования на льготных условиях.

Проектная мощность обработки на новом предприятии будет достигать 600 тысяч тонн в год, утилизации — 120 тысяч тонн в год, компостирования — 200 тысяч тонн в год. Уже составлена проектно-сметная документация, пройдена государственная экологическая экспертиза. В скором времени планируется проведение государственной экспертизы, а в 2027 году объект должен заработать.

Кроме КПО «Новоселки» в городе уже функционирует комплекс по переработке отходов «Волхонка», постройка которого велась с привлечением средств Российского экологического оператора в виде льготных займов. В планах также остается возведение КПО «Островский» и еще двух объектов на территории Ленинградской области.

«Отрасль обращения с отходами сейчас развивается наиболее динамично. Благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным центром и ППК „РЭО“ мы продолжаем создавать современные комплексы по переработке отходов. Новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Мы понимаем, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, использования передовых технологий, создания экономики замкнутого цикла», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

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