Башкортостан может стать юридической столицей России

Андрей Назаров акцентировал внимание на том, что данный статус поможет вывести регион из существующих рейтингов и даст возможность другим субъектам страны занять передовые позиции. По его словам, Башкортостан уже сейчас является лидером по количеству и масштабу правовых мероприятий среди российских регионов, обгоняя даже Москву и Санкт-Петербург.