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Posted 5 декабря, 05:08

Published 5 декабря, 05:08

Modified 5 декабря, 05:10

Updated 5 декабря, 05:10

Башкортостан может стать юридической столицей России

Башкортостан может стать юридической столицей России

5 декабря 2024, 05:08
Фото: МНБ 2024.
На Х Общероссийском юридическом форуме в Уфе и. о. Премьер-министра региона Андрей Назаров предложил присвоить Башкирии негласный статус юридической столицы страны, сообщает 5 декабря пресс-служба Международной недели бизнеса.

Андрей Назаров акцентировал внимание на том, что данный статус поможет вывести регион из существующих рейтингов и даст возможность другим субъектам страны занять передовые позиции. По его словам, Башкортостан уже сейчас является лидером по количеству и масштабу правовых мероприятий среди российских регионов, обгоняя даже Москву и Санкт-Петербург.

В обсуждении также принял участие председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что конкуренция между регионами является позитивным явлением, так как она способствует развитию и повышению качества правовых инициатив.

— На вас внимательно смотрят другие регионы, подтягиваются. Это здорово — быть примером, — добавил Крашенинников.
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Назаров уточнил, что присвоение Башкортостану статуса юридической столицы России пока носит условный характер. Стоит отметить, что по итогам рейтингования региональных отделений Ассоциации юристов России (АЮР) в 2024 году, Республика Башкортостан заняла второе место в I и II кварталах, а в III квартале возглавила ТОП-3.

Напомним, Х Общероссийский юридический форум проходит в рамках Международной недели бизнеса в Уфе с 3 по 6 декабря 2024 года. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Международная неделя бизнеса признана одним из пяти крупнейших форумов России.

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