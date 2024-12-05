Башкортостан может стать юридической столицей России

Posted 5 декабря, 05:08
Published 5 декабря, 05:08
Modified 5 декабря, 05:10
Updated 5 декабря, 05:10
Андрей Назаров акцентировал внимание на том, что данный статус поможет вывести регион из существующих рейтингов и даст возможность другим субъектам страны занять передовые позиции. По его словам, Башкортостан уже сейчас является лидером по количеству и масштабу правовых мероприятий среди российских регионов, обгоняя даже Москву и Санкт-Петербург.
В обсуждении также принял участие председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что конкуренция между регионами является позитивным явлением, так как она способствует развитию и повышению качества правовых инициатив.
— На вас внимательно смотрят другие регионы, подтягиваются. Это здорово — быть примером, — добавил Крашенинников.
Назаров уточнил, что присвоение Башкортостану статуса юридической столицы России пока носит условный характер. Стоит отметить, что по итогам рейтингования региональных отделений Ассоциации юристов России (АЮР) в 2024 году, Республика Башкортостан заняла второе место в I и II кварталах, а в III квартале возглавила ТОП-3.
Напомним, Х Общероссийский юридический форум проходит в рамках Международной недели бизнеса в Уфе с 3 по 6 декабря 2024 года. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Международная неделя бизнеса признана одним из пяти крупнейших форумов России.