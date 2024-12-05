Башкирский мёд признали низкокачественным

Авторы исследования указывают, что лучший в России мёд удалось купить на рынке в Уфе. Мёд с частной пасеки приобрели в центральном рынке «Фреш маркет» на Цюрупы, 97. Эксперты отмечают, что башкирский мёд не разбавлен водой и не содержит иных, удешевляющих и ухудшающих продукт, примесей. Лишней «химии» в мёде с уфимского рынка также не нашли. Лучшим в России в 2023 году стал гречишный сорт мёда. Его продавали по ₽50/100г.