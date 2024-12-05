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Posted 5 декабря, 10:17

Published 5 декабря, 10:17

Modified 5 декабря, 10:39

Updated 5 декабря, 10:39

Башкирский мёд признали низкокачественным

Башкирский мёд признали низкокачественным

5 декабря 2024, 10:17
Фото: mkset.ru.
Полезная сладость получила нарекания в ходе тестирования экспертами Роскачества и всё же оказалась самой лучшей в России по итогам 2023 года.

Башкирский мёд слаб по качеству и аромату, но всё равно — лучший в стране. К такому выводу пришли в организации Роскачестве — национальной системе качества, созданной по распоряжению Правительства РФ. Мёд из Башкирии признан победителем рейтинга по итогам тестирования продуктов из регионов России за 2023 год.

Эксперты Роскачества перечислили достоинства башкирского мёда:

  • Не содержит механических примесей
  • Ботаническое происхождение соответствует заявленному
  • Без признаков брожения
  • Фактическая масса нетто соответствует заявленной.

Но и у лучшего мёда России оказались свои недостатки:

  • Недостаточно зрелый
  • Мед низкого качества
  • Слабый аромат.

Авторы исследования указывают, что лучший в России мёд удалось купить на рынке в Уфе. Мёд с частной пасеки приобрели в центральном рынке «Фреш маркет» на Цюрупы, 97. Эксперты отмечают, что башкирский мёд не разбавлен водой и не содержит иных, удешевляющих и ухудшающих продукт, примесей. Лишней «химии» в мёде с уфимского рынка также не нашли. Лучшим в России в 2023 году стал гречишный сорт мёда. Его продавали по ₽50/100г.

Как отмечают в организации, составившей рейтинг, все достоинства и недостатки товаров основаны на резуль­та­тах неза­висимых лабо­ратор­ных испытаний, а фор­му­ли­ров­ки яв­ляются оце­ночными суж­де­ни­ями Роскачества.

Фото: Роскачество
Башкирский мёд не прошел тест на качество
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Напомним, за год мёд в Башкирии подорожал на 13%. Спрос на визитную карточку региона остался примерно на прежнем уровне, упав всего на 6%. Средняя стоимость литра башкирского мёда приближается к ₽750.

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