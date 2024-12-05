Башкирский мёд признали низкокачественным

Posted 5 декабря, 10:17
Published 5 декабря, 10:17
Modified 5 декабря, 10:39
Updated 5 декабря, 10:39
Башкирский мёд слаб по качеству и аромату, но всё равно — лучший в стране. К такому выводу пришли в организации Роскачестве — национальной системе качества, созданной по распоряжению Правительства РФ. Мёд из Башкирии признан победителем рейтинга по итогам тестирования продуктов из регионов России за 2023 год.
Эксперты Роскачества перечислили достоинства башкирского мёда:
Но и у лучшего мёда России оказались свои недостатки:
Авторы исследования указывают, что лучший в России мёд удалось купить на рынке в Уфе. Мёд с частной пасеки приобрели в центральном рынке «Фреш маркет» на Цюрупы, 97. Эксперты отмечают, что башкирский мёд не разбавлен водой и не содержит иных, удешевляющих и ухудшающих продукт, примесей. Лишней «химии» в мёде с уфимского рынка также не нашли. Лучшим в России в 2023 году стал гречишный сорт мёда. Его продавали по ₽50/100г.
Как отмечают в организации, составившей рейтинг, все достоинства и недостатки товаров основаны на результатах независимых лабораторных испытаний, а формулировки являются оценочными суждениями Роскачества.
Напомним, за год мёд в Башкирии подорожал на 13%. Спрос на визитную карточку региона остался примерно на прежнем уровне, упав всего на 6%. Средняя стоимость литра башкирского мёда приближается к ₽750.