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Posted 5 декабря, 11:11

Published 5 декабря, 11:11

Modified 5 декабря, 11:13

Updated 5 декабря, 11:13

Бархат: как не убить платье мечты перед Новым годом

Бархат: как не убить платье мечты перед Новым годом

5 декабря 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney. Бархат: как не убить платье мечты перед Новым годом
Новый год — время блеска, волшебства и шикарных нарядов. Бархатные платья, словно отголоски сказки, добавляют образу утонченности и роскоши. Но что делать, если праздничный наряд нуждается в стирке? Можно ли доверить такую деликатную ткань машинке или лучше сразу бежать в химчистку?

Бархат — это материал, который любят за его мягкость, плотность и красивую текстуру. Но за этим скрывается и другая сторона: ткань очень капризная, легко повреждается и требует бережного обращения. Особо важно знать правила ухода за бархатом в период, когда он становится основой праздничного гардероба.

— Если вещь дорогая или есть сомнения в своих силах, лучше сразу отнести ее в химчистку. Но если вы готовы справиться самостоятельно, важно придерживаться простых, но действенных рекомендаций, — подчеркивает автор канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике».

Перед стиркой: изучите ярлычок

Прежде чем приступать к стирке, обязательно изучите ярлычок на одежде. Он подскажет, подходит ли машинная стирка для вашего бархатного платья. Если производитель разрешает машинную стирку, следуйте следующим шагам:

  1. Вывернуть платье наизнанку: так вы защитите его текстуру от повреждений.
  2. Выбирать правильный режим стирки: подойдут только «деликатная» или «ручная стирка».
— Для бархата важна температура воды — не более 30 градусов, — уточняет эксперт канала.
Перед стиркой: изучите ярлычокПеред стиркой: изучите ярлычок
Перед стиркой: изучите ярлычок. Фото: Изображение Midjourney

Чем стирать: жидкие средства — ваш выбор

Выбор моющего средства тоже играет ключевую роль. Гели и капсулы лучше подходят для бархата, чем порошки. Это объясняется тем, что гель растворяется быстрее и мягче воздействует на ткань. Порошок может оставить следы на ворсе, что испортит внешний вид платья.

— Используйте только гелевые средства, чтобы избежать белых разводов, — напоминает автор канала.

Как сушить бархат: никакого отжима

Когда стирка завершена, забудьте о режиме отжима. Бархатные вещи не любят скручивания или резких движений. После стирки:

  • Выньте платье из машинки и аккуратно разложите на горизонтальной поверхности.
  • Подстелите махровое полотенце, чтобы оно впитало излишки влаги.

После того как большая часть влаги уйдет, можно повесить платье на плечики, чтобы оно окончательно высохло, сохраняя форму.

Стоимость ухода: стирка дома или химчистка?

Стоимость химчистки бархатного платья варьируется от 1000 до 3000 рублей в зависимости от региона и сложности загрязнений. При этом домашняя стирка обойдется значительно дешевле — цена качественного геля начинается от 300 рублей.

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#Ольга Харина#Новый год#Одежда#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты#Чистый воздух#Чистота#Вечерние платья
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