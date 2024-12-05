Бархат: как не убить платье мечты перед Новым годом

Posted 5 декабря, 11:11
Published 5 декабря, 11:11
Modified 5 декабря, 11:13
Updated 5 декабря, 11:13
Бархат — это материал, который любят за его мягкость, плотность и красивую текстуру. Но за этим скрывается и другая сторона: ткань очень капризная, легко повреждается и требует бережного обращения. Особо важно знать правила ухода за бархатом в период, когда он становится основой праздничного гардероба.
— Если вещь дорогая или есть сомнения в своих силах, лучше сразу отнести ее в химчистку. Но если вы готовы справиться самостоятельно, важно придерживаться простых, но действенных рекомендаций, — подчеркивает автор канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике».
Прежде чем приступать к стирке, обязательно изучите ярлычок на одежде. Он подскажет, подходит ли машинная стирка для вашего бархатного платья. Если производитель разрешает машинную стирку, следуйте следующим шагам:
— Для бархата важна температура воды — не более 30 градусов, — уточняет эксперт канала.
Выбор моющего средства тоже играет ключевую роль. Гели и капсулы лучше подходят для бархата, чем порошки. Это объясняется тем, что гель растворяется быстрее и мягче воздействует на ткань. Порошок может оставить следы на ворсе, что испортит внешний вид платья.
— Используйте только гелевые средства, чтобы избежать белых разводов, — напоминает автор канала.
Когда стирка завершена, забудьте о режиме отжима. Бархатные вещи не любят скручивания или резких движений. После стирки:
После того как большая часть влаги уйдет, можно повесить платье на плечики, чтобы оно окончательно высохло, сохраняя форму.
Стоимость химчистки бархатного платья варьируется от 1000 до 3000 рублей в зависимости от региона и сложности загрязнений. При этом домашняя стирка обойдется значительно дешевле — цена качественного геля начинается от 300 рублей.
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