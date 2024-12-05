Бархат: как не убить платье мечты перед Новым годом

Бархат — это материал, который любят за его мягкость, плотность и красивую текстуру. Но за этим скрывается и другая сторона: ткань очень капризная, легко повреждается и требует бережного обращения. Особо важно знать правила ухода за бархатом в период, когда он становится основой праздничного гардероба.