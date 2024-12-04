Жуткая авария с фурой в Башкирии попала на видео

Posted 4 декабря, 16:26
Published 4 декабря, 16:26
Modified 4 декабря, 18:53
Updated 4 декабря, 18:53
Инцидент случился на трассе из Чекмагуша в Кушнаренково. На записи видно, как мимо легковушки по соседней полосе проезжают фуры, одна из них в какой-то момент задевает транспортное средство по «встречке».
Машина, на которой установлен видеорегистратор, с трудом пытается восстановить ровное движение по дороге, но легковушку продолжает носить из стороны в сторону. В конце концов происходит столкновение с другой фурой.
Несмотря на то, что удар был достаточно сильным, растиражировавший видеоролик Telegram-канал пишет, что никто не пострадал.
Ранее Mkset информировал о дорожном транспортном-происшествии с тремя пострадавшими вблизи Салавата.