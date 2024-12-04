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Posted 4 декабря, 16:26

Published 4 декабря, 16:26

Modified 4 декабря, 18:53

Updated 4 декабря, 18:53

Фуры заманили легковушку в капкан в Башкортостане

Жуткая авария с фурой в Башкирии попала на видео

4 декабря 2024, 16:26
Фото: Уфа с огоньком / Telegram.

Фуры заманили легковушку в капкан в Башкортостане

Видеорегистратор запечатлел момент столкновения легковушки с двумя большегрузами в Башкортостане — кадры публикует в среду, 4 декабря, местный Telegram-канал.

Инцидент случился на трассе из Чекмагуша в Кушнаренково. На записи видно, как мимо легковушки по соседней полосе проезжают фуры, одна из них в какой-то момент задевает транспортное средство по «встречке».

Машина, на которой установлен видеорегистратор, с трудом пытается восстановить ровное движение по дороге, но легковушку продолжает носить из стороны в сторону. В конце концов происходит столкновение с другой фурой.

Несмотря на то, что удар был достаточно сильным, растиражировавший видеоролик Telegram-канал пишет, что никто не пострадал.

Видео: Уфа с огоньком / Telegram.
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