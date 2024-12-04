Заставляют работать на Новый год? Лучшие советы о том, как этого не делать

Posted 4 декабря, 07:53
Published 4 декабря, 07:53
Modified 4 декабря, 07:58
Updated 4 декабря, 07:58
До нового года осталось чуть меньше месяца. Скоро новогодние каникулы. Прекрасная пора чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Новогоднее настроение уже витает в воздухе. Однако кому-то придется работать в новогоднюю ночь и другие праздничные дни.
Нас ждут 11-ти дневные зимние каникулы, на день больше чем в прошлом году.
29, 30 и 31 декабря — воскресенье, понедельник и вторник;
1–3 января — среда — пятница;
4–5 января — суббота и воскресенье;
6–8 января — понедельник — среда.
Законно ли заставлять работать в новогодние праздники?
— Работаю в крупной компании по доставке продуктов дистанционно. График 2/2, соответственно, мы работаем во все праздники. Выходные, как у «белых» людей, отсутствуют. Я и мои коллеги начали интересоваться. Как работаем в январские праздники? Будут ли дополнительные выплаты? В прошлом году их выплатили с задержкой в два месяца. Сначала нам сказали, что никто ничего не должен и мы обязаны выйти на работу. Это вызвало бурную реакцию с нашей стороны. После угроз в обращение в трудовую инспекцию и массовых жалоб в отдел бухгалтерии нам пообещали двойную оплату. Но у нас есть причины для сомнений. И пока работодатели молчат, многие из нас задаются вопросом: стоит ли работать в праздники? — рассказала Елизавета из Уфы.
Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, пояснил Mkset об оплате в выходные и праздничные дни. Есть четкие критерии.
— Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем двойном размере или компенсирована предоставлением другого дня отдыха. (ст. 153 Трудового кодекса РФ). Оплата работы в выходные дни зависит от системы оплаты труда в организации. А также режима работы сотрудника. При сдельной оплате не меньше двойной сдельной расценки. Дневные и часовые тарифные ставки также увеличиваются не менее чем в два раза. При наличии оклада, оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада. Работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, — рассказал эксперт.
Статья 113 ТК РФ подробно описывает условия, при которых работодатель может привлечь работника в выходные и нерабочие праздничные дни.
В таких случаях согласие на работу в праздник или выходной спрашивают только у сотрудников с инвалидностью, мам малышей до трёх лет, а также тех, кто воспитывает детей до 14 лет в одиночку или если второй родитель работает вахтовым методом либо служит по контракту.
Заставить работать в праздники даже в случае ЧС не могут: многодетных родителей несовершеннолетних детей, родителей детей-инвалидов и тех, кто ухаживает за больными членами семьи (по медицинскому заключению).
Работодатель обязан предоставить под роспись ознакомительный документ с указанием категорий граждан с правом отказаться работать в праздничные или выходные дни.
Беременные женщины и несовершеннолетние относятся к категории работников, которых нельзя привлечь к работе в выходные дни, независимо от ситуации. Исключение составляют творческие профессии, указанные в перечне работ в нормативных актах.
Привлечь можно только с его письменного согласия (Статья 113 Трудового кодекса РФ). Исключительно в случаях, когда речь идёт о непредвиденных обстоятельствах, способных повлиять на дальнейшую работу предприятия. К ним относят:
предотвращение катастрофы, производственных аварий, стихийные бедствия устранения их последствий;
предотвращение несчастных случаев;
работы в связи с введением чрезвычайного или военного положения, в случае бедствия или угрозы бедствия.
Для тех, кто работает стандартно пятидневной рабочей неделей, дни с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года будут нерабочими. В эти дни работодатель может привлечь сотрудника к трудовой деятельности исключительно с его письменного согласия. Выбор полностью за работником.
Если существует график работы или график сменности, смена работника может выпасть на нерабочий праздничный день. Тогда придется выйти на работу в соответствии с трудовым договором.
Однако новогодние праздники для многих — отличная возможность подработать. Ведь за пару недель до и в первую неделю после 31-го декабря можно хорошо заработать.
Некоторые востребованные новогодние вакансии не требуют специального образования или опыта. А другие вакансии оплачиваются значительно выше, нежели в обычные дни.
Аниматоры Дед Мороз и Снегурочка, ведущие, официанты, повара, диджеи, фотографы, такситы, курьеры.
— Я работаю фотографом каждую новогоднюю ночь, потому что платят очень хорошие деньги. Тем более, что я снимаю до двух ночи, дальше уже нет смысла. А потом еду к семье отмечать. В этом году буду снимать новогодний праздник на базе отдыха. Плюс корпоративы до него. Отличная пора заработать, — рассказал фотограф Марат.
— Новый год для таксиста начинается за две недели до 31 декабря, когда у людей начинаются корпоративы. Если не лениться и работать в плотном графике с 20 декабря по 10 января, при 12-часовом рабочем дне можно заработать хорошие деньги. Но все же сам Новый год большинство таксистов предпочитают встречать дома. Я уже украсил свой автомобиль гирляндой и небольшой елочкой, чтобы создать праздничное настроение для пассажиров, — Сергей Александрович, таксист, Уфа.
Если работодатель нарушает ваши права и незаконно заставляет работать в выходные и праздничные дни, либо возникают разногласия по поводу оплаты такой работы, обращайтесь за защитой своих прав в территориальный орган Роструда — государственную инспекцию труда, а также в суд.
https://git03.rostrud.gov.ru/ — Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан.