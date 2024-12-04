Заставляют работать на Новый год? Лучшие советы о том, как этого не делать

В таких случаях согласие на работу в праздник или выходной спрашивают только у сотрудников с инвалидностью, мам малышей до трёх лет, а также тех, кто воспитывает детей до 14 лет в одиночку или если второй родитель работает вахтовым методом либо служит по контракту.