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Posted 4 декабря, 14:16

Published 4 декабря, 14:16

Modified 4 декабря, 14:16

Updated 4 декабря, 14:16

ВТБ в следующем году ожидает рост рынка сбережений на 21%

ВТБ в следующем году ожидает рост рынка сбережений на 21%

4 декабря 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney.
К концу 2024 года объем розничных сбережений в России увеличится на 26% — показатель рекордный и составит 56,4 триллиона рублей. В следующем году темпы роста замедлятся, но все равно превысят 21%, что позволит портфелю средств розничных клиентов достичь 68,4 триллиона рублей.

Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках пятнадцатого инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Большинство накоплений граждане Российской Федерации хранят в рублях, пишет inkazan.ru. В текущем году объем розничных пассивов в национальной валюте вырастет на 28% и составит 52,6 триллиона рублей. В 2025 году портфель рублевых депозитов, текущих и накопительных счетов увеличится на 22,5% и превысит 64 триллиона рублей.

Рост ВТБ опережает рынок. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах вырастет в этом году в 1,5 раза, достигнув 10,3 триллиона рублей, из которых 9,6 триллиона составляют рублевые пассивы. В 2025 году банк планирует увеличить клиентские вложения на 30% (+3 триллиона рублей), в результате чего общая сумма пассивов физических лиц составит 13,3 триллиона рублей.

По словам Георгия Горшкова, в 2025 году в России ожидается продолжение активного роста рынка сбережений. Тем не менее, если Банк России реализует свои планы по смягчению денежно-кредитной политики, темпы этого роста могут замедлиться. Снижение инфляционного давления отразится как на ключевой процентной ставке, так и на ставках по депозитам. В настоящее время выгода от вкладов настолько очевидная, что возникает желание занять деньги у знакомых для их размещения на депозите. Однако такая возможность может оказаться недолговечной, поэтому сейчас — наиболее подходящий момент для фиксации высоких ставок на продолжительный период.

Продукты от ВТБ с самыми высокими ставками по вкладам и накопительным счетам были доступны и клиентам банка «Открытие». В процессе интеграции клиенты перевели в ВТБ почти весь свой портфель сбережений — свыше 940 миллиардов рублей. Эта сумма включает вклады, находящиеся на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по истечении срока действия согласно подписанному отложенному платежному поручению.

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