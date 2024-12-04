ВТБ в следующем году ожидает рост рынка сбережений на 21%

По словам Георгия Горшкова, в 2025 году в России ожидается продолжение активного роста рынка сбережений. Тем не менее, если Банк России реализует свои планы по смягчению денежно-кредитной политики, темпы этого роста могут замедлиться. Снижение инфляционного давления отразится как на ключевой процентной ставке, так и на ставках по депозитам. В настоящее время выгода от вкладов настолько очевидная, что возникает желание занять деньги у знакомых для их размещения на депозите. Однако такая возможность может оказаться недолговечной, поэтому сейчас — наиболее подходящий момент для фиксации высоких ставок на продолжительный период.