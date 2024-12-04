mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 15:31

Published 4 декабря, 15:31

Modified 4 декабря, 15:31

Updated 4 декабря, 15:31

ВТБ: У россиян до 15% снизилась доля наличных

ВТБ: У россиян до 15% снизилась доля наличных

4 декабря 2024, 15:31
Фото: 1MI.
По данным Георгия Горшкова, заместителя президента — председателя правления ВТБ, россияне хранят 15,9 трлн рублей в наличной форме и примерно 94 млрд рублей в зарубежной валюте.

В 2024 году общий объем сбережений, размещенных розничными клиентами на счетах в кредитных организациях, превысит 56 трлн рублей. Об этом Горшков рассказал на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Горшков подчеркнул, что высокие процентные ставки по рублевым депозитам изменили структуру накоплений граждан. Доля наличных средств в сбережениях и инвестициях, исключая пенсионные и страховые продукты, снизилась до 15%, что является рекордно низким показателем за последние шесть лет. Прогнозируется, что в этом году около 350 млрд рублей будет переведено на банковские счета, что позволит россиянам защитить свои активы от инфляционных рисков и получить максимальный доход. Об этом пишет 56orb.ru.

В соответствии с прогнозами ВТБ, россияне в 2024 году значительно сократят свои запасы наличной иностранной валюты. Ожидается, что это снижение составит от 3,2 до 3,5 миллиарда долларов, что гораздо больше, чем сокращение на 500 миллионов долларов, зафиксированное в прошлом году. Причиной данного тренда является рост процентных ставок по рублевым вкладам, что делает их более привлекательными для граждан.

Рынок розничных пассивов в России вырастет по итогам этого года на 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. Эксперты ВТБ также ожидают, что объем инвестиций розничных клиентов в 2024 году вырастет в полтора раза и составит 10,3 триллиона рублей, из которых 9,6 триллиона будут храниться в рублях.

Кроме того, для клиентов банков ВТБ и «Открытие» 2024 год будет отмечен завершением интеграции, что предоставит новым клиентам возможность воспользоваться расширенным ассортиментом продуктов ВТБ.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика