ВТБ: У россиян до 15% снизилась доля наличных

Горшков подчеркнул, что высокие процентные ставки по рублевым депозитам изменили структуру накоплений граждан. Доля наличных средств в сбережениях и инвестициях, исключая пенсионные и страховые продукты, снизилась до 15%, что является рекордно низким показателем за последние шесть лет. Прогнозируется, что в этом году около 350 млрд рублей будет переведено на банковские счета, что позволит россиянам защитить свои активы от инфляционных рисков и получить максимальный доход. Об этом пишет 56orb.ru.