ВТБ: У россиян до 15% снизилась доля наличных

Posted 4 декабря, 15:31
Published 4 декабря, 15:31
Modified 4 декабря, 15:31
Updated 4 декабря, 15:31
В 2024 году общий объем сбережений, размещенных розничными клиентами на счетах в кредитных организациях, превысит 56 трлн рублей. Об этом Горшков рассказал на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
Горшков подчеркнул, что высокие процентные ставки по рублевым депозитам изменили структуру накоплений граждан. Доля наличных средств в сбережениях и инвестициях, исключая пенсионные и страховые продукты, снизилась до 15%, что является рекордно низким показателем за последние шесть лет. Прогнозируется, что в этом году около 350 млрд рублей будет переведено на банковские счета, что позволит россиянам защитить свои активы от инфляционных рисков и получить максимальный доход. Об этом пишет 56orb.ru.
В соответствии с прогнозами ВТБ, россияне в 2024 году значительно сократят свои запасы наличной иностранной валюты. Ожидается, что это снижение составит от 3,2 до 3,5 миллиарда долларов, что гораздо больше, чем сокращение на 500 миллионов долларов, зафиксированное в прошлом году. Причиной данного тренда является рост процентных ставок по рублевым вкладам, что делает их более привлекательными для граждан.
Рынок розничных пассивов в России вырастет по итогам этого года на 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. Эксперты ВТБ также ожидают, что объем инвестиций розничных клиентов в 2024 году вырастет в полтора раза и составит 10,3 триллиона рублей, из которых 9,6 триллиона будут храниться в рублях.
Кроме того, для клиентов банков ВТБ и «Открытие» 2024 год будет отмечен завершением интеграции, что предоставит новым клиентам возможность воспользоваться расширенным ассортиментом продуктов ВТБ.