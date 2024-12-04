В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса

Еще один важный пункт деловой программы — сессия «Союзное государство: перспективы совместных экономических программ развития». Наряду с органами власти и деловыми объединениями Башкортостана в ней приняла участие делегация Республики Беларусь. Президент ТПП РБ Тимур Хакимов рассказал коллегам, какую роль играет ТПП РБ в продвижении проекта Российско-Белорусского инвестиционного кластера среди компаний и организаций Беларуси и Башкортостана. В числе основных инструментов — организация бизнес-миссий, деловых встреч и b2b-переговоров с участием деловых кругов Башкортостана и Беларуси. В рамках сессии участникам удалось обсудить новые направления партнерства.