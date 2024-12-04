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Posted 4 декабря, 07:09

Published 4 декабря, 07:09

Modified 4 декабря, 07:11

Updated 4 декабря, 07:11

В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса

В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса

4 декабря 2024, 07:09
Фото: ТПП РБ.
Точкой отсчета Международной недели бизнеса стала сессия, посвященная перспективам развития индустрии халяль.

В сессии приняли участие сотрудники Роскачества, ключевые международные игроки развития халяль-индустрии — генеральный директор службы Халяль Исламской палаты Элтан Були Ашраф Хазем Мохамед, директор Аккредитационного центра Совета сотрудничества стран Персидского залива Хайтам Аль Хашеми, а также руководители центров халяль трех стран.

Фото: ТПП РБ

В ходе обсуждения были затронуты ключевые вопросы производства халяльной продукции. В их числе — международные особенности технического регулирования и основные требования к сертификации, обучение персонала, алгоритм процедуры, опыт внедрения методов производства, экспортная сертификация по международным стандартам, основные тенденции и проблемы взаимного признания сертификатов и др.

— Основная тема дискуссии — признание сертификатов и допуск продукции предприятий на мировой рынок, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — Со своей стороны отмечу роль ТПП РБ в развитии данного направления. В 2023 году на базе ТПП РБ открылся Центр компетенций «Халяль» Роскачества. Это единственный шанс попасть в федеральный Росреестр и получить сертификацию халяль. В ближайших планах — продвижение идеи сертификации гостиниц по стандартам халяль-френдли.
Фото: ТПП РБ

Еще один важный пункт деловой программы — сессия «Союзное государство: перспективы совместных экономических программ развития». Наряду с органами власти и деловыми объединениями Башкортостана в ней приняла участие делегация Республики Беларусь. Президент ТПП РБ Тимур Хакимов рассказал коллегам, какую роль играет ТПП РБ в продвижении проекта Российско-Белорусского инвестиционного кластера среди компаний и организаций Беларуси и Башкортостана. В числе основных инструментов — организация бизнес-миссий, деловых встреч и b2b-переговоров с участием деловых кругов Башкортостана и Беларуси. В рамках сессии участникам удалось обсудить новые направления партнерства.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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