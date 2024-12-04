В Уфе пришлось бегать за пьяным водителем

Сотрудники автоинспекции обращение обработали и оперативно отправились на поимку нарушителя. Автолюбителя быстро вычислили, им оказался 25-летний житель Белебея с явными признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался, за что получил сразу два административных протокола — за отказ от «трубочки» и за неповиновение сотрудникам. Второй протокол стал итогом попытки убежать от работников ГАИ. Но она оказалась провальной: пьяного гостя региональной столицы быстро догнали.