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Posted 4 декабря, 09:56

Published 4 декабря, 09:56

Modified 4 декабря, 10:11

Updated 4 декабря, 10:11

В Уфе пришлось бегать за пьяным водителем

В Уфе пришлось бегать за пьяным водителем

4 декабря 2024, 09:56
Фото: mkset.ru.
Сотрудники Госавтоинспекции Уфы задержали пьяного водителя с помощью чат-бота, сообщил главный госинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в среду, 4 декабря.

Чат-бот госавтоинспекции предложил пройти сотрудникам ГАИ настоящий квест по поимке пьяного водителя. Один неравнодушный уфимец сообщил в бот, что по улицам города рассекает «Мазда 6», которой управляет выпивший водитель.

Сотрудники автоинспекции обращение обработали и оперативно отправились на поимку нарушителя. Автолюбителя быстро вычислили, им оказался 25-летний житель Белебея с явными признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался, за что получил сразу два административных протокола — за отказ от «трубочки» и за неповиновение сотрудникам. Второй протокол стал итогом попытки убежать от работников ГАИ. Но она оказалась провальной: пьяного гостя региональной столицы быстро догнали.

Региональная автоинспекция призывает всех неравнодушных граждан сообщать о нарушителях по телефону прямой линии или чат-бот ГАИ.

Ранее Mkset выяснил подробности шокирующего ДТП — пьяный водитель сбил женщину и гаишника в Уфе.

Участником смертельного ДТП в Уфе стал известный музыкант
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