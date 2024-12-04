В Уфе пришлось бегать за пьяным водителем

Posted 4 декабря, 09:56
Published 4 декабря, 09:56
Modified 4 декабря, 10:11
Updated 4 декабря, 10:11
Чат-бот госавтоинспекции предложил пройти сотрудникам ГАИ настоящий квест по поимке пьяного водителя. Один неравнодушный уфимец сообщил в бот, что по улицам города рассекает «Мазда 6», которой управляет выпивший водитель.
Сотрудники автоинспекции обращение обработали и оперативно отправились на поимку нарушителя. Автолюбителя быстро вычислили, им оказался 25-летний житель Белебея с явными признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался, за что получил сразу два административных протокола — за отказ от «трубочки» и за неповиновение сотрудникам. Второй протокол стал итогом попытки убежать от работников ГАИ. Но она оказалась провальной: пьяного гостя региональной столицы быстро догнали.
Региональная автоинспекция призывает всех неравнодушных граждан сообщать о нарушителях по телефону прямой линии или чат-бот ГАИ.
Ранее Mkset выяснил подробности шокирующего ДТП — пьяный водитель сбил женщину и гаишника в Уфе.