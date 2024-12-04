В Уфе презентовали аудиогид (12+), посвященный жизни Давида Бурлюка

Posted 4 декабря, 08:56
Published 4 декабря, 08:56
Modified 4 декабря, 11:29
Updated 4 декабря, 11:29
Аудиогиды по Уфе были представлены в рамках презентации социокультурного проекта «Развязка. Нам по пути», приуроченного к открытию «Восточного выезда» (выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» — прим.ред.). Цель этого проекта — показать и рассказать, как крупные инфраструктурные и бизнес-проекты влияют на качество жизни, культурную повестку и развитие Уфы, как жители совместно могут улучшать город. В официальном открытии участвовали представители администрации Уфы, госкорпорации ВЭБ.РФ, компании СИБУР, креативная команда города и местные жители.
Что касается аудиогидов, то «Бурлючий взгляд: по следам художника» рассказывает историю жизни и творчества Давида Бурлюка, одного из главных футуристов ХХ века, чье пребывание в Уфе и Башкортостане стало одной из ярких страниц в культурной жизни региона. Авторы попытались «вынести Бурлюка из музея»: маршрут построен по ключевым точкам города, где бурлила жизнь легендарного поэта и художника. Еще один аудиогид «Уфимское ожерелье: нам по пути» исследует район «Восточного выезда», местную флору и фауну, геологическое строение, историю и археологию этих территорий. Он основан на исследовательских прогулках с экспертами (орнитолог, археолог, дендролог, краевед, геолог) на восточном склоне города.
— Совместный проект бизнеса и горожан позволяет лучше познакомиться с Уфой с иной стороны. Уфа получила в этом году гран-при в области событийного туризма, и проект «Развязка. Нам по пути» — ещё один важный вклад в эту работу. Уфа действительно заслуживает такого внимания, спасибо всем, кто работает в этом направлении, — сказала министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко, комментируя результаты проекта.
— Я очень рада, что в Уфе появилась команда очень инициативных горожан, которые не остаются в стороне и помогают улучшать наш любимый город. И особенно важно, что компании не просто реализуют свои бизнес-проекты, но и находят возможности рассказать о них под другим углом, поддержать инициативы жителей — все вместе мы делаем наш город более привлекательным, — прокомментировала заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.
Также в рамках мероприятия был представлен трейлер документального фильма уфимского телеведущего Сергея Бархатова «Дорога из дома», посвященного городу и его жителям и снятого через призму нового пути — «Восточного выезда». Релиз фильма планируется на местном телеканале.
— Способов выразить любовь к родному городу очень много, и мы нашли самый креативный из них — создавать творческие проекты совместно с горожанами и бизнесом. Все началось с одной простой мысли, которая привела к целому множеству идей, и их итогом стали проекты, с которыми может взаимодействовать любой желающий, — сказала на церемонии открытия куратор проекта «Развязка. Нам по пути» в Уфе Алия Ахмадуллина.
В рамках проекта также ожидается релиз музыкального сборника с композициями уфимских музыкантов и установка арт-объекта на одной из городских площадок.