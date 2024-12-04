В Уфе презентовали аудиогид (12+), посвященный жизни Давида Бурлюка

Что касается аудиогидов, то «Бурлючий взгляд: по следам художника» рассказывает историю жизни и творчества Давида Бурлюка, одного из главных футуристов ХХ века, чье пребывание в Уфе и Башкортостане стало одной из ярких страниц в культурной жизни региона. Авторы попытались «вынести Бурлюка из музея»: маршрут построен по ключевым точкам города, где бурлила жизнь легендарного поэта и художника. Еще один аудиогид «Уфимское ожерелье: нам по пути» исследует район «Восточного выезда», местную флору и фауну, геологическое строение, историю и археологию этих территорий. Он основан на исследовательских прогулках с экспертами (орнитолог, археолог, дендролог, краевед, геолог) на восточном склоне города.