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Posted 4 декабря, 08:56

Published 4 декабря, 08:56

Modified 4 декабря, 11:29

Updated 4 декабря, 11:29

В Уфе презентовали аудиогид (12+), посвященный жизни Давида Бурлюка

В Уфе презентовали аудиогид (12+), посвященный жизни Давида Бурлюка

4 декабря 2024, 08:56
Фото: 1MI.
2 декабря в Уфе представили аудиогиды по городским маршрутам: «Уфимское ожерелье: нам по пути», исследующий район «Восточного выезда», и «Бурлючий взгляд: по следам художника» — историю о жизни и творчестве художника-футуриста Давида Бурлюка в Уфе и Башкирии.

Аудиогиды по Уфе были представлены в рамках презентации социокультурного проекта «Развязка. Нам по пути», приуроченного к открытию «Восточного выезда» (выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» — прим.ред.). Цель этого проекта — показать и рассказать, как крупные инфраструктурные и бизнес-проекты влияют на качество жизни, культурную повестку и развитие Уфы, как жители совместно могут улучшать город. В официальном открытии участвовали представители администрации Уфы, госкорпорации ВЭБ.РФ, компании СИБУР, креативная команда города и местные жители.

Что касается аудиогидов, то «Бурлючий взгляд: по следам художника» рассказывает историю жизни и творчества Давида Бурлюка, одного из главных футуристов ХХ века, чье пребывание в Уфе и Башкортостане стало одной из ярких страниц в культурной жизни региона. Авторы попытались «вынести Бурлюка из музея»: маршрут построен по ключевым точкам города, где бурлила жизнь легендарного поэта и художника. Еще один аудиогид «Уфимское ожерелье: нам по пути» исследует район «Восточного выезда», местную флору и фауну, геологическое строение, историю и археологию этих территорий. Он основан на исследовательских прогулках с экспертами (орнитолог, археолог, дендролог, краевед, геолог) на восточном склоне города.

— Совместный проект бизнеса и горожан позволяет лучше познакомиться с Уфой с иной стороны. Уфа получила в этом году гран-при в области событийного туризма, и проект «Развязка. Нам по пути» — ещё один важный вклад в эту работу. Уфа действительно заслуживает такого внимания, спасибо всем, кто работает в этом направлении, — сказала министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко, комментируя результаты проекта.
— Я очень рада, что в Уфе появилась команда очень инициативных горожан, которые не остаются в стороне и помогают улучшать наш любимый город. И особенно важно, что компании не просто реализуют свои бизнес-проекты, но и находят возможности рассказать о них под другим углом, поддержать инициативы жителей — все вместе мы делаем наш город более привлекательным, — прокомментировала заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.

Также в рамках мероприятия был представлен трейлер документального фильма уфимского телеведущего Сергея Бархатова «Дорога из дома», посвященного городу и его жителям и снятого через призму нового пути — «Восточного выезда». Релиз фильма планируется на местном телеканале.

— Способов выразить любовь к родному городу очень много, и мы нашли самый креативный из них — создавать творческие проекты совместно с горожанами и бизнесом. Все началось с одной простой мысли, которая привела к целому множеству идей, и их итогом стали проекты, с которыми может взаимодействовать любой желающий, — сказала на церемонии открытия куратор проекта «Развязка. Нам по пути» в Уфе Алия Ахмадуллина.

В рамках проекта также ожидается релиз музыкального сборника с композициями уфимских музыкантов и установка арт-объекта на одной из городских площадок.

#Общество#Новости#Уфа
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