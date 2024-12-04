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Posted 4 декабря, 07:27

Published 4 декабря, 07:27

Modified 4 декабря, 07:29

Updated 4 декабря, 07:29

В России в течение 5 лет экспорт с/х продукции превысит 50 млрд долларов

В России в течение 5 лет экспорт с/х продукции превысит 50 млрд долларов

4 декабря 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney.
По оценкам ВТБ, в России экспорт сельскохозяйственной продукции к 2030 г. превысит 50 млрд долларов. Лидирующие позиции в сегменте зерновых дополнятся новыми точками роста в мясном и молочном производстве, а также продукцией пищевой промышленности.

Этот прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». По их мнению, основными факторами роста могут стать:

  • Повышение эффективности и опыт локальных производителей;
  • Фактическое достижение порога обеспечения продовольственной безопасности РФ не только по зерновым, но и по растительным маслам, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам, что значительно расширяет перечень товаров АПК с добавленной стоимостью для экспорта;
  • Потенциал роста производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок;
  • Сильные позиции производств в области себестоимости;
  • Растущий спрос со стороны Китая, стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Юго-Восточной Азии.
— Несмотря на текущий цикл высокой ключевой ставки и дорогих заемных средств, мы видим, что наши клиенты в сегменте АПК своевременно выполняют свои обязательства перед банками, контрагентами и персоналом. Более того, они постоянно занимаются поиском новых рынков и бизнес-партнеров. Так, за последние 3-5 лет большинство из них выстроили экспортные производственно-логистические цепочки по экспорту продукции, в том числе в страны Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Африки. При этом в условиях новых вызовов по сохранению суверенитета продовольственной безопасности страны, приоритетом для игроков этого рынка станет дальнейшее повышение вертикальной интеграции и развитие новых бизнес-направлений. К ним можно отнести селекцию и генетику, наукоемкие производства, молочную промышленность и животноводство, — отметил член Правления ВТБ Виталий Сергейчук.
#Андрей Королев#Новости
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