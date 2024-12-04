В НРА подтвердили рейтинг НОВИКОМа на уровне АA|ru

Председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева пояснила, что в основе высокой результативности работы НОВИКОМа лежит тесное сотрудничество банка с акционером, который оказывает всестороннюю поддержку. Важную роль в успешном развитии финансовой организации играет и стратегия, утвержденная акционером. По словам Георгиевой, усилия самого банка получили высокую оценку со стороны экспертов НРА, в результате чего базовый рейтинг банка был повышен на один уровень. Это говорит о росте стоимости вложений акционера в капитал финансовой организации.