В НРА подтвердили рейтинг НОВИКОМа на уровне АA|ru

Posted 4 декабря, 11:20
Published 4 декабря, 11:20
Modified 4 декабря, 11:20
Updated 4 декабря, 11:20
Повышение рейтинга аналитики объясняют сильными позициями НОВИКОМа на рынке, крупной клиентской базой и высокой рентабельностью. В отчете агентства отмечаются успешная интеграция банка в бизнес-процессы основного акционера и стабильная прибыльность финансовой организации.
Банк «НОВИКОМ» входит в число двадцати самых крупных банков России по размеру активов. По состоянию на 1 октября 2024 года они составляли 840 миллиардов рублей. Банк активно участвует в реализации стратегических инициатив и мер государственной поддержки, что способствует укреплению его позиций в приоритетных отраслях российской экономики. Основными клиентами банка являются ведущие отечественные предприятия, работающие в области высокотехнологичных производств. Также банк сотрудничает с институтами развития и органами власти, пишет newstracker.ru.
Основными факторами повышения базового рейтинга НОВИКОМа стали качество и диверсификация кредитного портфеля, эффективное управление рисками, прозрачность корпоративного управления, высокие показатели операционной эффективности и рентабельности.
Чистая прибыль НОВИКОМа за первые девять месяцев 2024 года составила 22,3 миллиарда рублей. Эксперты отмечают высокое качество активов банка. Корпоративные кредиты составляют 76 процентов ссудной задолженности, а резервы полностью покрывают потенциальные риски.
Кроме того, банк продолжает развивать свою инфраструктуру, включая головной офис в Москве, пять филиалов, 24 дополнительных офиса, представительство банка на Кубе. Все это обеспечивает широкий доступ к его услугам.
Председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева пояснила, что в основе высокой результативности работы НОВИКОМа лежит тесное сотрудничество банка с акционером, который оказывает всестороннюю поддержку. Важную роль в успешном развитии финансовой организации играет и стратегия, утвержденная акционером. По словам Георгиевой, усилия самого банка получили высокую оценку со стороны экспертов НРА, в результате чего базовый рейтинг банка был повышен на один уровень. Это говорит о росте стоимости вложений акционера в капитал финансовой организации.