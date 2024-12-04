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Posted 4 декабря, 11:20

Published 4 декабря, 11:20

Modified 4 декабря, 11:20

Updated 4 декабря, 11:20

В НРА подтвердили рейтинг НОВИКОМа на уровне АA|ru|

В НРА подтвердили рейтинг НОВИКОМа на уровне АA|ru|

4 декабря 2024, 11:20
Фото: НОВИКОМ.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило базовый рейтинг НОВИКОМа, дочернего банка ГК «Ростех», отражающий его собственную кредитоспособность, до уровня А|ru| и подтвердило рейтинг финансовой организации на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный».

Повышение рейтинга аналитики объясняют сильными позициями НОВИКОМа на рынке, крупной клиентской базой и высокой рентабельностью. В отчете агентства отмечаются успешная интеграция банка в бизнес-процессы основного акционера и стабильная прибыльность финансовой организации.

Банк «НОВИКОМ» входит в число двадцати самых крупных банков России по размеру активов. По состоянию на 1 октября 2024 года они составляли 840 миллиардов рублей. Банк активно участвует в реализации стратегических инициатив и мер государственной поддержки, что способствует укреплению его позиций в приоритетных отраслях российской экономики. Основными клиентами банка являются ведущие отечественные предприятия, работающие в области высокотехнологичных производств. Также банк сотрудничает с институтами развития и органами власти, пишет newstracker.ru.

Основными факторами повышения базового рейтинга НОВИКОМа стали качество и диверсификация кредитного портфеля, эффективное управление рисками, прозрачность корпоративного управления, высокие показатели операционной эффективности и рентабельности.

Чистая прибыль НОВИКОМа за первые девять месяцев 2024 года составила 22,3 миллиарда рублей. Эксперты отмечают высокое качество активов банка. Корпоративные кредиты составляют 76 процентов ссудной задолженности, а резервы полностью покрывают потенциальные риски.

Кроме того, банк продолжает развивать свою инфраструктуру, включая головной офис в Москве, пять филиалов, 24 дополнительных офиса, представительство банка на Кубе. Все это обеспечивает широкий доступ к его услугам.

Председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева пояснила, что в основе высокой результативности работы НОВИКОМа лежит тесное сотрудничество банка с акционером, который оказывает всестороннюю поддержку. Важную роль в успешном развитии финансовой организации играет и стратегия, утвержденная акционером. По словам Георгиевой, усилия самого банка получили высокую оценку со стороны экспертов НРА, в результате чего базовый рейтинг банка был повышен на один уровень. Это говорит о росте стоимости вложений акционера в капитал финансовой организации.

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