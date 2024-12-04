В нацпарке «Башкирия» строят дом

Осень выдалась для Хомыча особенно продуктивной. Он укрепил стены своего жилища ветками дуба и ольхи, а затем замазал их глиной, смешанной с речным илом. Такой подход обеспечивает тепло и защиту от непогоды, что особенно важно в зимний период. Хотя бобры не впадают в спячку, они предпочитают проводить большую часть времени в своих хатках, согревая друг друга и выходя на поверхность только в поисках пищи.