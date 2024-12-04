В нацпарке «Башкирия» строят дом

Posted 4 декабря, 07:10
Published 4 декабря, 07:10
Modified 4 декабря, 09:48
Updated 4 декабря, 09:48
В самом центре нацпарка «Башкирия» бобры готовятся к зиме, и их главный строитель Хомыч не оставляет без внимания ни одной детали. Этот бобер стал настоящей звездой соцсетей, часто попадая в объективы камер. В этот раз он активно трудится над своим домом — уютной хаткой, которая станет надежным укрытием в холодные месяцы. Чтобы обеспечить себе комфортные условия, Хомыч подтапливает ветки лиственных деревьев, сохраняя их свежесть и питательные свойства.
Осень выдалась для Хомыча особенно продуктивной. Он укрепил стены своего жилища ветками дуба и ольхи, а затем замазал их глиной, смешанной с речным илом. Такой подход обеспечивает тепло и защиту от непогоды, что особенно важно в зимний период. Хотя бобры не впадают в спячку, они предпочитают проводить большую часть времени в своих хатках, согревая друг друга и выходя на поверхность только в поисках пищи.
Как ранее сообщал Mkset, в Куюргазинском районе дикий зверь оказался в затруднительном положении и нуждался в помощи спасателей.