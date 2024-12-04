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Posted 4 декабря, 07:10

Published 4 декабря, 07:10

Modified 4 декабря, 09:48

Updated 4 декабря, 09:48

Знаменитый бобёр Хомыч зимует в Башкортостане

В нацпарке «Башкирия» строят дом

4 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI.

Знаменитый бобёр Хомыч зимует в Башкортостане

Знаменитый строитель нацпарка завершает последние приготовления к зимнему сезону, сообщает в среду, 4 декабря, Министерство природопользования и экологии РБ.

В самом центре нацпарка «Башкирия» бобры готовятся к зиме, и их главный строитель Хомыч не оставляет без внимания ни одной детали. Этот бобер стал настоящей звездой соцсетей, часто попадая в объективы камер. В этот раз он активно трудится над своим домом — уютной хаткой, которая станет надежным укрытием в холодные месяцы. Чтобы обеспечить себе комфортные условия, Хомыч подтапливает ветки лиственных деревьев, сохраняя их свежесть и питательные свойства.

Министерство природопользования и экологии РБ

Осень выдалась для Хомыча особенно продуктивной. Он укрепил стены своего жилища ветками дуба и ольхи, а затем замазал их глиной, смешанной с речным илом. Такой подход обеспечивает тепло и защиту от непогоды, что особенно важно в зимний период. Хотя бобры не впадают в спячку, они предпочитают проводить большую часть времени в своих хатках, согревая друг друга и выходя на поверхность только в поисках пищи.

Как ранее сообщал Mkset, в Куюргазинском районе дикий зверь оказался в затруднительном положении и нуждался в помощи спасателей.

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