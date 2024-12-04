mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 10:17

Published 4 декабря, 10:17

Modified 4 декабря, 10:20

Updated 4 декабря, 10:20

В 2024 году россияне получат 7 трлн рублей по депозитам и накопительным счетам

В 2024 году россияне получат 7 трлн рублей по депозитам и накопительным счетам

4 декабря 2024, 10:17
Фото: 1MI.
В этом году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн рублей. Около 1 трлн выплатит своим клиентам ВТБ. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«В этом году постоянно растущая ключевая ставка добавила азарта вкладчикам, заставляя аккумулировать все больше средств на вкладах. Мы видим, что такая стратегия — однозначно выигрышная. В этом году ВТБ выплатит своим вкладчикам и владельцам накопительных счетов рекордно высокие проценты — около 1 трлн рублей, из которых 800 млрд получат клиенты с депозитами. Это исторический максимум — втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году», — отметил Дмитрий Брейтенбихер.

С начала текущего года количество открытых депозитов в портфеле ВТБ увеличилось на 25%, клиенты открыли в банке более 4,3 млн вкладов. Общий объем срочных депозитов в рублях в ВТБ с начала года увеличился более, чем в 1,5 раза — на 2,2 трлн рублей. Количество накопительных счетов выросло в этом году на 20% (в прошлом году рост составил 2%). С начала года клиенты открыли более 4,6 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 трлн рублей.

В ходе интеграции с ВТБ портфель сбережений, переведенный из «Открытия», составил 940 млрд рублей. Эта цифра дана учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончанию срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением, пишет inkazan.ru.

«Интенсивный приток средств на банковские вклады обусловлен, в первую очередь, высоким уровнем ставок, которые держатся рекордно долго. Вложения клиентов оправданы, механизм защиты от роста инфляции работает», — добавил Дмитрий Брейтенбихер.

Он отметил, что налог на депозиты сохранится на уровне 13-15%, несмотря на увеличение дохода. Клиенты, которые интересуются также инвестиционными инструментами, могут воспользоваться налоговыми льготами за счёт индивидуального инвестиционного счета. Новый ИИС-3 позволяет получать ежегодный налоговый вычет до 88 тыс. руб., освобождает от налогов доход до 30 млн рублей, а также позволяет пополнять индивидуальный инвестиционный счёт без ограничений.

ВТБ напоминает, что при оценке итогового дохода клиенту из полученных процентов необходимо вычесть НДФЛ. Налогом облагаются только полученные проценты. При этом действует налоговый вычет, который за 2023 год составит 150 тысяч рублей, а проценты по депозитам, превышающие этот показатель, будут облагаться налогом по ставке 13%, если совокупный годовой доход налогоплательщика, в том числе по вкладам и счетам превысит 5 млн рублей по ставке 15%.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика