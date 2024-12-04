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Posted 4 декабря, 13:43

Published 4 декабря, 13:43

Modified 4 декабря, 13:45

Updated 4 декабря, 13:45

Уфимцы возглавили рейтинг территориального неравенства

Уфимцы возглавили рейтинг территориального неравенства

4 декабря 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney.
Уфа и Уфимский район стали муниципалитетами с самими высокими зарплатами в Башкортостане, сообщил башстат в среду, 4 декабря.

В Башкортостане средняя заработная плата за девять месяцев 2024 года выросла до ₽64`791. Это на впечатляющие 17,7% выше, чем за тот же период в прошлом году.

Лидирующие позиции по зарплатам занимают несколько районов, и, как показывает статистика, Уфимский район стал абсолютным фаворитом с средней заработной платой в ₽86`793. Это более чем на ₽34 тыс выше средней по республике. Уфа следует за ним с зарплатой ₽83`259, а затем идут:

  • Учалинский район — ₽74`758;
  • Хайбуллинский район — ₽74`055;
  • Благовещенский район — ₽73`325;
  • Салават — ₽70 994.

Однако, не все так радужно. На другом конце рейтинга находятся районы, где зарплаты значительно ниже средних значений по республике. Так, в Бурзянском районе зарплата составляет всего ₽36`215, что почти на ₽30 тысяч меньше средней по Башкирии. В Зианчуринском районе ситуация улучшилась, но остаётся критической — всего ₽40`612. Также среди аутсайдеров:

  • Стерлибашевский район — ₽41`116;
  • Бакалинский район — ₽41`655;
  • Кигинский район — ₽42`089.

Почему зарплаты в Башкирии так отличаются?

Разница в зарплатах между различными районами Башкортостана объясняется несколькими основными причинами:

  • Экономическая деятельность: В крупных городах, таких как Уфа, больше бизнесов и инвестиций. Это значит, что здесь создаётся больше хороших и высокооплачиваемых рабочих мест. В маленьких районах ситуация часто другая — меньше фирм и, как результат, меньше высоких зарплат.
  • Образование: В районах с низкими зарплатами нередко меньше возможностей получить качественное образование. Это ограничивает людей в выборе хороших профессий, которые могут приносить высокий доход.
  • Отрасли экономики: В некоторых местах преимущественно работают в старых и менее доходных сферах, таких как сельское хозяйство. В то время как в больших городах много рабочих мест в высоких технологиях и добывающей промышленности, где зарплаты намного выше.
  • Транспорт: Удобные дороги и транспортное сообщение делают трудоустройство в больших городах проще. Люди из отдалённых районов зачастую сталкиваются с проблемами, добираясь до работы, что также влияет на уровень зарплат.

Хоть в Башкирии зарплаты в целом растут, пропасть между регионами остаётся очень уж большой. Кажется, пора задуматься об инвестициях в образование, дороги и поддержку бизнеса. Это поможет создать новые рабочие места и повысит уровень жизни в республике.

Ведь важно, чтобы возможность хорошо зарабатывать была не только у уфимцев, но и у жителей других районов Республики.

Ранее Mkset рассказал, что Башкирия проиграла Татарстану в зарплатной гонке.

Власти Уфы предлагают вакансии с зарплатой в ₽250`000
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