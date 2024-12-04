Уфимцы возглавили рейтинг территориального неравенства

Однако, не все так радужно. На другом конце рейтинга находятся районы, где зарплаты значительно ниже средних значений по республике. Так, в Бурзянском районе зарплата составляет всего ₽36`215, что почти на ₽30 тысяч меньше средней по Башкирии. В Зианчуринском районе ситуация улучшилась, но остаётся критической — всего ₽40`612. Также среди аутсайдеров: