Уфимцы возглавили рейтинг территориального неравенства

Posted 4 декабря, 13:43
Published 4 декабря, 13:43
Modified 4 декабря, 13:45
Updated 4 декабря, 13:45
В Башкортостане средняя заработная плата за девять месяцев 2024 года выросла до ₽64`791. Это на впечатляющие 17,7% выше, чем за тот же период в прошлом году.
Лидирующие позиции по зарплатам занимают несколько районов, и, как показывает статистика, Уфимский район стал абсолютным фаворитом с средней заработной платой в ₽86`793. Это более чем на ₽34 тыс выше средней по республике. Уфа следует за ним с зарплатой ₽83`259, а затем идут:
Однако, не все так радужно. На другом конце рейтинга находятся районы, где зарплаты значительно ниже средних значений по республике. Так, в Бурзянском районе зарплата составляет всего ₽36`215, что почти на ₽30 тысяч меньше средней по Башкирии. В Зианчуринском районе ситуация улучшилась, но остаётся критической — всего ₽40`612. Также среди аутсайдеров:
Почему зарплаты в Башкирии так отличаются?
Разница в зарплатах между различными районами Башкортостана объясняется несколькими основными причинами:
Хоть в Башкирии зарплаты в целом растут, пропасть между регионами остаётся очень уж большой. Кажется, пора задуматься об инвестициях в образование, дороги и поддержку бизнеса. Это поможет создать новые рабочие места и повысит уровень жизни в республике.
Ведь важно, чтобы возможность хорошо зарабатывать была не только у уфимцев, но и у жителей других районов Республики.
Ранее Mkset рассказал, что Башкирия проиграла Татарстану в зарплатной гонке.