Уфимского лихача отправят штурмовать посадки

Posted 4 декабря, 16:56
Published 4 декабря, 16:56
Modified 4 декабря, 18:41
Updated 4 декабря, 18:41
Как сообщал Mkset, ранее уфимец будучи пьяным сбил «гаишника» и женщину — страж порядка выжил, вторая пострадавшая погибла. Позже выяснилось, что виновник аварии — участник одного из уфимских кавер-бэндов.
В среду, 4 декабря, суд избрал мужчине меру пресечения — лихача отправили в СИЗО на два месяца. Сам водитель в суде раскаялся за свой поступок и признал вину.
Журналистам уфимец заявил, что желает искупить свою вину, отправившись в зону СВО. К такому решению, по словам виновника аварии, он пришёл в зале судебного заседания. Там же он принес соболезнования семье погибшей по его вине женщины.