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Posted 4 декабря, 16:56

Published 4 декабря, 16:56

Modified 4 декабря, 18:41

Updated 4 декабря, 18:41

Виновник смертельного ДТП из Уфы отправится в зону СВО

Уфимского лихача отправят штурмовать посадки

4 декабря 2024, 16:56
Фото: 1MI.

Виновник смертельного ДТП из Уфы отправится в зону СВО

Музыкант из башкирской столицы, устроивший резонансную аварию с трагическим исходом, выразил желание отправиться служить в зону боевых действий — заявил Telegram-канал «Честный репортаж» в среду, 4 декабря.

Как сообщал Mkset, ранее уфимец будучи пьяным сбил «гаишника» и женщину — страж порядка выжил, вторая пострадавшая погибла. Позже выяснилось, что виновник аварии — участник одного из уфимских кавер-бэндов.

В среду, 4 декабря, суд избрал мужчине меру пресечения — лихача отправили в СИЗО на два месяца. Сам водитель в суде раскаялся за свой поступок и признал вину.

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Журналистам уфимец заявил, что желает искупить свою вину, отправившись в зону СВО. К такому решению, по словам виновника аварии, он пришёл в зале судебного заседания. Там же он принес соболезнования семье погибшей по его вине женщины.

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