Уфимец вырастил огромную ель и подарил ее городу

Posted 4 декабря, 11:27
Published 4 декабря, 11:27
Modified 4 декабря, 11:41
Updated 4 декабря, 11:41
Как стало известно, новогодняя красавица была выращена в поселке Максимовка. Дерево, которое достигло высоты в 12 метров, несколько десятков лет росло на территории частного дома. Щедрый хозяин решил сделать Уфе подарок к Новому году. Он обратился за разрешением срубить свою пушистую красавицу и украсить ею столицу Башкирии, использовать для оформления новогоднего городка. По итогу елочка была аккуратно срублена и установлена на специальной площадке для дальнейшего праздничного оформления.
По словам Газизьяна Ахмедьянова, установка этой елки стала третьей в Калининском районе. Ранее были установлены две другие елки: одна в Шакше, а другая — на площади перед Домом культуры «Моторостроитель».
Как ранее сообщал Mkset, в парке «Волна» положили начало праздничному сезону, включив новогоднюю иллюминацию.