mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 11:27

Published 4 декабря, 11:27

Modified 4 декабря, 11:41

Updated 4 декабря, 11:41

Уфимец подарил городу новогоднюю ель

Уфимец вырастил огромную ель и подарил ее городу

4 декабря 2024, 11:27
Фото: Газизьян Ахмедьянов.

Уфимец подарил городу новогоднюю ель

В столице Башкирии активно продолжается подготовка к новогодним праздникам, сообщает глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов в среду, 4 декабря.

Как стало известно, новогодняя красавица была выращена в поселке Максимовка. Дерево, которое достигло высоты в 12 метров, несколько десятков лет росло на территории частного дома. Щедрый хозяин решил сделать Уфе подарок к Новому году. Он обратился за разрешением срубить свою пушистую красавицу и украсить ею столицу Башкирии, использовать для оформления новогоднего городка. По итогу елочка была аккуратно срублена и установлена на специальной площадке для дальнейшего праздничного оформления.

По словам Газизьяна Ахмедьянова, установка этой елки стала третьей в Калининском районе. Ранее были установлены две другие елки: одна в Шакше, а другая — на площади перед Домом культуры «Моторостроитель».

Как ранее сообщал Mkset, в парке «Волна» положили начало праздничному сезону, включив новогоднюю иллюминацию.

В Уфе зажгли новогоднюю ёлку
Узнать подробнее
Читайте также:
Участника смертельного ДТП в Уфе отправили в СИЗО на два месяцаВ Уфе пришлось бегать за пьяным водителемИзвестный ученый скончался в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Новогодние праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Калининский район#Мелеуз#Максимовка#Подарок#Елки#Дерево#Праздничное оформление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика