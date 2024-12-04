Уфимец вырастил огромную ель и подарил ее городу

Как стало известно, новогодняя красавица была выращена в поселке Максимовка. Дерево, которое достигло высоты в 12 метров, несколько десятков лет росло на территории частного дома. Щедрый хозяин решил сделать Уфе подарок к Новому году. Он обратился за разрешением срубить свою пушистую красавицу и украсить ею столицу Башкирии, использовать для оформления новогоднего городка. По итогу елочка была аккуратно срублена и установлена на специальной площадке для дальнейшего праздничного оформления.