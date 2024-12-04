Уфимец потребует у суда ещё ₽3 млн за ошибочный приговор

Posted 4 декабря, 08:32
Published 4 декабря, 08:32
Modified 4 декабря, 10:58
Updated 4 декабря, 10:58
По словам юриста, теперь защита намерена добиваться компенсацию потерянного за годы каторги заработка. Сумму в чуть более ₽3 млн получили путём пересчёта советских рублей в современные. Заявление, как указал Буркин, уже было сдано служителям Фемиды.
Между тем ранее Исхакову удалось добиться от суда компенсации в ₽6 млн — сперва пенсионеру предлагали ₽31 млн, однако вскоре снизили эту сумму сразу до ₽2 млн. Позже и она была обжалована. Защита же требовала у государства минимум ₽450 млн.
Случай Исхакова — практически беспрецедентный. Напомним, в 1959 году жителя Башкирии осудили за тюремный срок якобы за совершенное им тройное убийство. Реабилитации ему удалось добиться только в 2023 году, после долгих судебных тяжб.