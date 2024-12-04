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Posted 4 декабря, 08:32

Published 4 декабря, 08:32

Modified 4 декабря, 10:58

Updated 4 декабря, 10:58

Уфимец потребует у суда ещё ₽3 млн за ошибочный приговор

Уфимец потребует у суда ещё ₽3 млн за ошибочный приговор

4 декабря 2024, 08:32
Фото: mkset.ru.
История тяжб знаменитого Фатхуллы Исхакова — уфимского пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление — продолжает набирать обороты, сообщил его адвокат Виталий Буркин.

По словам юриста, теперь защита намерена добиваться компенсацию потерянного за годы каторги заработка. Сумму в чуть более ₽3 млн получили путём пересчёта советских рублей в современные. Заявление, как указал Буркин, уже было сдано служителям Фемиды.

Между тем ранее Исхакову удалось добиться от суда компенсации в ₽6 млн — сперва пенсионеру предлагали ₽31 млн, однако вскоре снизили эту сумму сразу до ₽2 млн. Позже и она была обжалована. Защита же требовала у государства минимум ₽450 млн.

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Случай Исхакова — практически беспрецедентный. Напомним, в 1959 году жителя Башкирии осудили за тюремный срок якобы за совершенное им тройное убийство. Реабилитации ему удалось добиться только в 2023 году, после долгих судебных тяжб.

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