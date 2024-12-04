Уфимец потребует у суда ещё ₽3 млн за ошибочный приговор

Между тем ранее Исхакову удалось добиться от суда компенсации в ₽6 млн — сперва пенсионеру предлагали ₽31 млн, однако вскоре снизили эту сумму сразу до ₽2 млн. Позже и она была обжалована. Защита же требовала у государства минимум ₽450 млн.