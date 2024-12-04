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Posted 4 декабря, 08:03

Published 4 декабря, 08:03

Modified 4 декабря, 08:05

Updated 4 декабря, 08:05

Уфимец бросился с ножом на полицию

Уфимец бросился с ножом на полицию

4 декабря 2024, 08:03
Фото: mkset.ru.
Демский районный суд Уфы вынес вердикт по уголовному делу в отношении проявившего агрессию к стражам порядка местного жителя, сообщает в среду, 4 декабря, пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Демский райсуд Уфы огласил приговор по уголовному делу, связанному с 52-летним жителем города. Он был признан виновным по двум преступление — оскорбление представителей власти и нападение на них же. Еще до оглашения вердикта мужчина написал явку с повинной. Преступление стало следствием неконтролируемого употребления спиртного и учиненного в этом состоянии дебоша.

Как установил суд, в июле 2024 года полицейские прибыли на вызов о нарушении общественного порядка в одном из домов на улице Левитана, где и столкнулись с пьяным хулиганом. Заявление на дебошира подали его соседи, уставшие от пьяного шумного веселья. На законные требования сотрудников полиции поехать в отделение для установления личности и составления административного протокола, мужчина начал нецензурно оскорблять их на глазах у жильцов и угрожать ножом. Так соседи стали свидетелями, а дебошир — будущим уголовником.

— Подсудимый 52-летний житель Уфы полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с условным сроком в два года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, — отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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Напомним, ранее Mkset сообщил подробности о состоянии здоровья сбитого в Уфе автоинспектора. Его увезли с места аварии в реанимацию. Автоинспектор смог доехать до больницы, за его жизнь сейчас сражаются врачи. Сбитая вместе с гаишником женщина скончалась, не приходя в сознание.

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