Уфимец бросился с ножом на полицию

Как установил суд, в июле 2024 года полицейские прибыли на вызов о нарушении общественного порядка в одном из домов на улице Левитана, где и столкнулись с пьяным хулиганом. Заявление на дебошира подали его соседи, уставшие от пьяного шумного веселья. На законные требования сотрудников полиции поехать в отделение для установления личности и составления административного протокола, мужчина начал нецензурно оскорблять их на глазах у жильцов и угрожать ножом. Так соседи стали свидетелями, а дебошир — будущим уголовником.