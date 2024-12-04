Уфа рискует остаться без снега на Новый год

Пока жители Башкирии готовятся к встрече 2025 года, метеорологи представили предварительный прогноз погоды на праздничные дни. В Уфе 31 декабря днем температура воздуха составит -3°C, а ночью опустится до -13°C. На утро 1 января столбик термометра покажет -8°C, а к вечеру уже -10°C. Но вот что действительно интересно: осадков в эти дни не предсказывается. Погода ожидается облачной.