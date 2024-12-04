Уфа рискует остаться без снега на Новый год

Posted 4 декабря, 05:14
Published 4 декабря, 05:14
Modified 4 декабря, 09:56
Updated 4 декабря, 09:56
Пока жители Башкирии готовятся к встрече 2025 года, метеорологи представили предварительный прогноз погоды на праздничные дни. В Уфе 31 декабря днем температура воздуха составит -3°C, а ночью опустится до -13°C. На утро 1 января столбик термометра покажет -8°C, а к вечеру уже -10°C. Но вот что действительно интересно: осадков в эти дни не предсказывается. Погода ожидается облачной.
Если взглянуть на прогноз по всей Башкирии, картина не меняется: 31 декабря днем температура достигнет -2°C, а ночью опустится до -5°C. В первый день нового года жители региона увидят лишь небольшое похолодание — днем -5°C и ночью -8°C. Как и в Уфе, осадки также не ожидаются.
Интересно отметить, что за неделю до праздников синоптики обещают лишь три дня с небольшими осадками в виде снега. Вряд ли, города региона успеют укрыться снежным покрывалом.
Как ранее сообщал Mkset, треть жителей башкирской столицы считают, что обошлись бы без длительных выходных в начале января.