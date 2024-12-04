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Posted 4 декабря, 05:14

Published 4 декабря, 05:14

Modified 4 декабря, 09:56

Updated 4 декабря, 09:56

Уфа рискует остаться без снега на Новый год

Уфа рискует остаться без снега на Новый год

4 декабря 2024, 05:14
Фото: 1MI.
До Нового года остается все меньше времени, а предварительный прогноз синоптиков в среду, 4 декабря, не обещает традиционной зимней сказки.
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Пока жители Башкирии готовятся к встрече 2025 года, метеорологи представили предварительный прогноз погоды на праздничные дни. В Уфе 31 декабря днем температура воздуха составит -3°C, а ночью опустится до -13°C. На утро 1 января столбик термометра покажет -8°C, а к вечеру уже -10°C. Но вот что действительно интересно: осадков в эти дни не предсказывается. Погода ожидается облачной.

Если взглянуть на прогноз по всей Башкирии, картина не меняется: 31 декабря днем температура достигнет -2°C, а ночью опустится до -5°C. В первый день нового года жители региона увидят лишь небольшое похолодание — днем -5°C и ночью -8°C. Как и в Уфе, осадки также не ожидаются.

Интересно отметить, что за неделю до праздников синоптики обещают лишь три дня с небольшими осадками в виде снега. Вряд ли, города региона успеют укрыться снежным покрывалом.

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Как ранее сообщал Mkset, треть жителей башкирской столицы считают, что обошлись бы без длительных выходных в начале января.

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