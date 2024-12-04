Участником смертельного ДТП в Уфе стал известный музыкант

Напомним, 3 декабря на улице Богородской в Уфе, 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался объехать место другого ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Шкода Октавия». Однако маневр закончился столкновением с автомобилем «Ниссан Тирано», после чего «Киа Рио» выехал на тротуар, где находились люди. Среди них оказался инспектор ДПС, который регулировал движение.