Участником смертельного ДТП в Уфе стал известный музыкант

Posted 4 декабря, 08:05
Published 4 декабря, 08:05
Modified 4 декабря, 09:31
Updated 4 декабря, 09:31
Напомним, 3 декабря на улице Богородской в Уфе, 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался объехать место другого ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Шкода Октавия». Однако маневр закончился столкновением с автомобилем «Ниссан Тирано», после чего «Киа Рио» выехал на тротуар, где находились люди. Среди них оказался инспектор ДПС, который регулировал движение.
По информации источников, водителем автомобиля оказался Владимир С., экс-барабанщик местной кавер-группы NEWMAN. В результате аварии одна из пассажирок «Шкоды» была доставлена в реанимацию, где вскоре скончалась. Инспектор ДПС выжил и находится на стационарном лечении; его состояние стабильное.
По данным инсайдерских источников, Владимиру С. может грозить до 12 лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.