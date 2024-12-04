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Posted 4 декабря, 08:05

Published 4 декабря, 08:05

Modified 4 декабря, 09:31

Updated 4 декабря, 09:31

Участником смертельного ДТП в Уфе стал известный музыкант

Участником смертельного ДТП в Уфе стал известный музыкант

4 декабря 2024, 08:05
Фото: Госавтоинспекция Уфы/SHOT.
Серьезная авария в Уфе, в результате которой погибла женщина, а инспектор ДПС получил травмы, произошла при участии именитого артиста, сообщают в среду, 4 декабря, инсайдерские телеграмм-каналы.

Напомним, 3 декабря на улице Богородской в Уфе, 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался объехать место другого ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Шкода Октавия». Однако маневр закончился столкновением с автомобилем «Ниссан Тирано», после чего «Киа Рио» выехал на тротуар, где находились люди. Среди них оказался инспектор ДПС, который регулировал движение.

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По информации источников, водителем автомобиля оказался Владимир С., экс-барабанщик местной кавер-группы NEWMAN. В результате аварии одна из пассажирок «Шкоды» была доставлена в реанимацию, где вскоре скончалась. Инспектор ДПС выжил и находится на стационарном лечении; его состояние стабильное.

По данным инсайдерских источников, Владимиру С. может грозить до 12 лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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